Sergen Yalçın'ın açıklamaları (1)

08.02.2020 23:33 | Son Güncelleme: 08.02.2020 23:33

Sergen Yalçın: Her hafta üzerine koyarak gitmek istiyoruz

"Adem, takımın gerisinde kaldı"

"Bundan sonra zor maçlar oynayacağız"

"Kaybetmeye alışmış bir oyuncu grubu vardı""İyi oyuncu tabelada olmaz, sahada olur""Lucescu buraya hangi görevde gelecekse gelebilir"Ali DANAŞ/ İSTANBUL, - Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, "Bugünkü galibiyetten memnunuz, önümüzde de uzun bir zaman var. Her hafta üzerine koyarak gitmek istiyoruz, inşallah bunu başarırız" dedi.Süper Lig'in 21'inci haftasında kendi sahasında Gaziantep Futbol Kulübü'nü 3-0 mağlup etmeyi başaran Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Bugün aldıkları skor ve galibiyetten memnun olduklarını söyleyen Yalçın, "Kazanmak çok önemliydi. İçinde bulunduğumuz durum, hiç kredimiz olmadığını gösteriyor. Yukarıya yakın olmak için her hafta mesafe katetmeliyiz. Bunu da skor ve oyun olarak birleştirmeliyiz. Bizim için iyi bir hafta oldu. Taraftarımızla, teknik ekibimizle, takımımızla, yönetimimizle birlik olma adına önemli bir haftaydı. Tutuk başladık oyuna. 2 haftadır kazanıyoruz ama rakipler çok savunma yapıyorlar. Set oyunu oynamak zorunda kalıyoruz, rakibi aşmakta zorlanıyoruz. İlk yarıda ağır oynadık ve üretme anlamında sorunlar yaşadık. Boateng'in girmesi, topun bizde kalmasını ve rahat hücum etmemizi sağladı. Bu da kolay skor yapmamızı sağladı. İkinci yarıdaki oyundan çok memnun kaldık. Goller geldikçe oyuncuların güveni yerine geldi ve her geçen dakika üzerine koyarak gittik. Oyunun devamında iyi şeyler yaptığımızı da gördük. Bugünkü galibiyetten memnunuz, önümüzde de uzun bir zaman var. Her hafta üzerine koyarak gitmek istiyoruz, inşallah bunu başarırız" ifadelerini kullandı."ADEM, TAKIMIN GERİSİNDE KALDI"Sergen Yalçın, Lens'ten daha fazla faydalanacaklarını, Adem Ljajic'in ise performans olarak geride kaldığını vurgulayarak, "Tabii ki ondan faydalanacağız ama biraz da oyuncu tarafından bakmak lazım. Sonuçlar iyi olmadığı zaman oyuncular demoralize olabiliyor. Oyunun son yarım saatine baktığımızda iştahlı ve oynamak isteyen bir takım vardı. 80-90 arasında üretmek isteyen bir oyuncu grubu vardı. Bu olduğu zaman da, hiçbir oyuncu kendisini dışarıda hissedemez. Lens sakattı ve bu maç öncesi döndü. Şimdi kulübe de zenginleşti. Hamle yapacak gücümüz var. Kulübeden gelen oyuncuların çok ciddi katkı yaptığını düşünüyorum. Adem'i maalesef almak zorunda kaldık. Çok rölantide oynadı, takımın gerisinde kaldı. Üretme sorunu yaşarken Adem'in yardımcı olması gerekiyordu. İkinci yarıda Kevin bunu iyi yaptı. Adem'in fizik gücünü yavaş yavaş artıracağız" şeklinde konuştu."BUNDAN SONRA ZOR MAÇLAR OYNAYACAĞIZ"Geçen hafta oynadıkları Çaykur Rizespor maçına sadece kazanma odaklı çıktıklarının altını çizen Yalçın, "Geçen haftaki maça oyunsal anlamda hiç bakmadık. Bizim için oyun önemli değildi, kazanmak gerekiyordu. Kazanmak çok önemli. Kazanmadığınız zaman istediğiniz kadar iyi oynayın, sonuç gelmediği zaman işler zor. Geçen hafta takım Rize'ye karşı 115 km koştu. Bugün ne kadar koştuğunu henüz bilmiyoruz. Moral, motivasyon ve fizik gücü yavaş yavaş yukarıya çıkacak. Bundan sonra zor maçlar oynayacağız. Başakşehir, Trabzonspor ve Alanyaspor karşılaşmaları bizim için ölçü olacak. Bugün oyunun tamamına bakarsak, ben negatif bir görüntü görmedim. Bütün oyuncular çok koştu, birbirlerine yardım ettiler. Geçen hafta bunu bir bölümde yapmıştık, bu hafta daha uzun süre yaptık. Büyük bir takımda şampiyonluk yarışının dışında kalırsanız işler zor olur. Biz de oynarken bunları yaşadık. Puan durumunda çok geride kalırsak, oyuncuları motive etmek çok zor. Bir yerinden bunu yakalamak gerekiyor" açıklamasında bulundu."KAYBETMEYE ALIŞMIŞ BİR OYUNCU GRUBU VARDI"Beşiktaş'ın kendisinden önceki sürecini değerlendirmeyi doğru bulmadığını vurgulayan Sergen Yalçın, "Benden öncesini yargılamak doğru olmaz. Mental anlamda değişiklik gerekiyordu. Kaybetmeye alışmış bir oyuncu grubu vardı. Bu çok sıkıntılı. 6-7 takımda çalıştım ve aldığımız takımlar çok zor durumdaydı. Bunun nasıl değişeceği konusunda tecrübeliyiz. Oyun tarafı kolay. Kötü oyunculara sahip değiliz. İyi ve yetenekli oyuncularımız var. Sadece birlikte hareket etmeye ihtiyacımız var, oyuncuları sadece kazanmaya konsantre etmeye ihtiyacımız var. Oyuncuların, bizimle, taraftarla ve yönetimli birlikte hareket etmeye ihtiyacı var başarı için. Başarının tanımı ne olur bilemem. Beşiktaş her oynadığı maçı kazanmak zorundadır ve her maçı kazanmak için sahaya çıkacağız" diye konuştu."İYİ OYUNCU TABELADA OLMAZ, SAHADA OLUR"Maç içinde hamle yapma şansına sahip olduklarını dile getiren Sergen Yalçın, "Aslında böyle düşünmedik. Ama her şey içeride konuşulduğu gibi olsa, bu iş kolay bir işi olurdu. Bir süre bekleyebiliyoruz ama belli bir dakikadan sonra bazı şeyleri değiştirmek gerekiyor. Beklentileri göremediğimiz zaman hamle yapmamız gerekiyor. Bugün de hamle yapma şansımız vardı. Tabii ki bu isimleri kullanacağız. Takım iyi oynarsa, skor bulursa, zaten hamleyi daha geç yaparız. İyi oyuncu bunu yapmak zorunda. İyi oyuncu tahtada olmaz, tabelada olmaz, sahada olur" dedi."LUCESCU BURAYA HANGİ GÖREVDE GELECEKSE GELEBİLİR"Beşiktaş'ın eski teknik patronu Mircea Lucescu'nun kulüpte yeniden görev alacağı iddialarıyla ilgili de açıklamalarda bulunan Yalçın, "Lucescu'yu çok severim, çok saygı duyarım, kendisi hakkında asla negatif yorum yapmam. Buraya hangi görevde gelecekse gelebilir, benim için hiçbir sorun yok. Bizim için şampiyonluk hedefini konuşmak açısından erken. Şu anda puan durumunda bunu konuşmak için erken. Eğer o duruma gelirsek, biz ne gerekiyorsa konuşuruz" ifadelerini kullandı. Son olarak fikstürü değerlendiren Sergen Yalçın, "Kazanırsak tabii ki şans ama kazanamazsak ne olacak, onu da düşünmek lazım. Önümüzde çok zor bir 5 hafta var. Bu 5 haftanın sonunda net olarak ne planladığımızı söyleyebilirim. Bu 5 hafta gerçekten çok önemli. Bu 5 maçtan çıkarsak, o zaman burada farklı şeyleri konuşabiliriz" şeklinde konuştu.

Kaynak: DHA