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Sergen Yalçın: "İlk yarı bizim için çöptü"

- Sergen Yalçın: "İlk yarı bizim için çöptü" Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın: "Bu haftalarda, önümüzdeki sezon kiminle devam edeceğimizin planını yapacağız" Antalyaspor karşısında sahadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrılan Beşiktaş'ta Teknik Direktör Sergen Yalçın maçın ardından...

14.06.2020 00:31 | Son Güncelleme: 14.06.2020 00:37

- Sergen Yalçın: "İlk yarı bizim için çöptü"

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın:

"Bu haftalarda, önümüzdeki sezon kiminle devam edeceğimizin planını yapacağız"

İSTANBUL - Antalyaspor karşısında sahadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrılan Beşiktaş'ta Teknik Direktör Sergen Yalçın maçın ardından yaptığı açıklamada, ilk yarının kendileri adına çöp olduğunu belirterek "Artık bu haftalarda, önümüzdeki sezonda hangi isimlerle yola devam edeceğimiz konusunda plan yapacağız" diye konuştu.

Korona virüs nedeniyle lige verilen aranın ardından ilk maçında sahasında Antalyaspor'a 2-1 kaybeden Beşiktaş'ta Teknik Direktör Sergen Yalçın karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu. Antalyaspor'u tebrik ederek sözlerine başlayan Sergen Yalçın, "Zor iki devre oldu. İlk 45 dakika bizim için tamamen çöp niteliğindeydi. Hiçbir şey yapmadık, konsantre olmakta zorlandık. Aradan sonra böyle bir oyun beklemiyorduk ama bazı maçlarda bu olabiliyor. Oyunu çevirmek için hamleler yaptık. İkinci yarıda birçok gol pozisyonu yakaladığımız bir oyun oldu. Çevirebilirdik, beraberliği kurtarabilirdik ama fırsatları kullanamadık ve mağlup ayrıldık. Beklemediğimiz bir sonuçtu. Beklenti içinde olduğumuz oyuncuların ilk yarıda ortaya koydukları performans kendi kimliklerinden uzaktı. Biz de en azından önümüzdeki sezonun oyun anlayışını çözmeye başladık. Kiminle devam edeceğimizin planını yapacağız. İstatistikler tabii ki önemli ama ben çok bakmıyorum. Futbol skor oyunudur ve maçı kaybettiysen tabelaya bakarsın. Rakibe verdiğimiz rahatlığı ortadan kaldırmalıyız. Bundan önceki dönemde böyle bir sıkıntımız yoktu. Yurt dışına gidip gelen oyuncuları hazırlamakta zorlandık. Umarım bundan sonraki maçlarda bunları toparlarız" ifadelerini kullandı.

"Bugün Güven için işler iyi gitmedi"

İlk 11'de sahaya çıkan Güven Yalçın'ın çok genç ve yetenekli bir isim olduğunu ifade eden Sergen Yalçın, "Kendisi güvendiğimiz yetenekli bir oyuncu. Bugün onu kullandık ama maalesef beklentinin uzağındaydı. Bizim gibi camialarda oynayan santrforların çok iyi işler yapması lazım. İleride topu tutması, servis yapması, adam eksiltmesi lazım. Ancak Güven için bugün işler iyi gitmedi" dedi. Taraftarların olması durumunda futbolcuların daha konsantre olduğunu da söyleyen Sergen Yalçın, "Ancak bugün taraftarsız da çok fark etmedi. Bugün çok fazla pozisyona girdik, bunları çevirebilirdik. Yediğimiz goller şanssızdı. Birinin ayağına çarpıp arka direğe gitti. Bizde bu şans yoktu" diyerek devam etti. Son olarak genç kaleci Ersin ve bir diğer genç oyuncu Rıdvan'la ilgili konuşan Yalçın, "Ersin bana göre güven veren iyi bir görüntü sergiledi. Yediği gollerde hatası yoktu. Rıdvan çok genç, çabuk ve cesaretli bir oyuncu. Önümüzdeki haftalarda Ersin'le Rıdvan'ın iyi yerlere geleceğini düşünüyorum. İkisinin de performansından memnunum" diyerek sözlerini tamamladı

Sergen Yalçın: 'İlk yarı bizim için çöptü'

Kaynak: İHA

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