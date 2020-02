Sergen Yalçın: Hiçbir şey yapmayan bir takıma kaybettik

14.02.2020 23:47 | Son Güncelleme: 14.02.2020 23:47

"Sezonu olabilecek en iyi noktada bitirmek istiyoruz"

"Bunları bilerek göreve başladık"

"Morali bozulmuş, kızmış olabilir""Takımın fizik gücünden memnunum""İstatistiklere bakarak kendimizi avutamayız"

Ali DANAŞ/ - Süper Lig'in 22'nci haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir'e 1-0 mağlup olan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısına katıldı. Kaybedecek bir oyun oynamadıklarını söyleyen Yalçın, "Kaybettiğimiz için üzgünüz. Çok da kaybedeceğimiz bir maç oynanmadı. Berabere bile kalsak üzüleceğimiz bir müsabakayı kaybettik. Üretme anlamında çok ciddi sorunlar yaşadık. Pozisyon bulduk ama daha fazlasını da bulabilirdik. Oyunun tamamı bizim kontrolümüzdeydi. Oyuncularımızın sorumluluk alması ve kendilerine güvenmeleri gerekiyor. Her şeyimiz iyi, istekli arzulu oyuncularımız var ama rakip ceza alanı içinde üretmemiz, skor yapmamız lazım. Bunu beceremedik" dedi."SEZONU OLABİLECEK EN İYİ NOKTADA BİTİRMEK İSTİYORUZ"Sergen Yalçın, kalan maçların büyük önem taşıdığını dile getirerek, "Kalan maçları kazanıp sezonu olabilecek en iyi noktada bitirmek istiyoruz. Hiçbir şey yapmayan bir takıma karşı kaybettik. Bu bizim için daha üzücüydü. Kendimizi daha çok geliştirmemiz, oyunsal anlamda daha fazla çalışmamız lazım. Sezonu iyi bir yerde bitirmek istiyoruz ama ne kadar iyi bir noktada bitirebiliriz şu anda bilemiyoruz. Maça başlarken 7'nci sıradaydık. Bunu kapatabilir miyiz, belki bugün kazansak farklı bir bakış açısı olabilirdi. Geride kaldık ama kalan haftalarda kalan maçları kazanmak için sahaya çıkacağız. Ligi nerede bitiririz bilemiyorum. Her maçımızı kazanmak için oynayacağız. Birçok oyuncunun performansından memnunum. Skor bizim için kötü oldu. Kazansaydık farklı bir bakış açısı olurdu. Kaybettiğimiz her maç moralimizi motivasyonumuzu düşürecek. Bunu yukarıda tutmak için çalışıyoruz" ifadelerini kullandı."BUNLARI BİLEREK GÖREVE BAŞLADIK"Kalan haftaların takımdaki oyuncuların geleceği için bir kriter olacağını kaydeden Sergen Yalçın, şöyle konuştu: "Biz göreve başladığımızda zaten camianın, takımın durumu ortadaydı. Bunu bilerek göreve başladık. Puan durumu ve takımın morali sağlıklı değildi. Elimizde bir tek lig var. Kalan haftalar oyuncular için bir kriter olacak. Kimle devam edeceğiz, etmeyeceğiz belli olacak. Antrenmanlara, kaliteye, davranışlara, performansa göre değerlendireceğiz.""MORALİ BOZULMUŞ, KIZMIŞ OLABİLİR"Burak Yılmaz'ın oyundan çıkartıldıktan sonra direkt soyunma odasına gitmesiyle ilgili gelen soruya yanıt veren Yalçın, "O ara oyuna bakıyordum. İçeri gitmiş olabilir, morali bozulmuş, kızmış olabilir. Normal şeyler bunlar. Onlar da kafalarında yargılamalar yapıyorlar. O nabızlarda bunlar normal şeyler" dedi."TAKIMIN FİZİK GÜCÜNDEN MEMNUNUM"Takımın fizik gücüne değinen Yalçın, "Fizik gücümüzün kötü olduğunu düşünmüyorum. Oyunu genelde rakip alanda oynuyoruz. Diaby 75'ten sonra oyundan biraz düşüyor. Düşebilir. Fizik oyunla ve skorla çok değişebiliyor. Maçın içinde oyuncuların temposunun düşmesi fizik güçlerinin zayıf olması anlamına gelmiyor" diye konuştu."İSTATİSTİKLERE BAKARAK KENDİMİZİ AVUTAMAYIZ"İstatistiğin maç kazandırmadığını belirten Sergen Yalçın, şu ifadeleri kullandı: "İstatistik çok konuşmuyorum, çok sevdiğimiz şeyler değil. İstatistik maç kazandırmıyor maalesef. Gol atmadıktan sonra istatistiğin önemi yok. Bu işin önemli ve küçük bir parçası. Bu oyunun bir sürü parçası var. İstatistiklere bakarak kendimizi avutamayız."FRİKİK YORUMUCaner Erkin'in kullandığı bir serbest vuruşta sinirlenmesiyle ilgili konuşan Yalçın, "Frikikte topla Caner'in mesafesi çok kısaydı. İki adımdan gelip o frikiği atamazsın. Topa çok yakındı, o açıdan sinirlendim. Caner o vuruşları yapabilen bir oyuncu" açıklamasını yaptı.Sergen Yalçın, gelecek hafta Trabzonspor ile oynayacakları müsabakada ise galibiyetten başka bir düşüncelerinin olmadığını söyleyerek sözlerini noktaladı.

