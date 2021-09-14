Sergen Yalçın: Hedefimiz gruptan çıkmak

"Sahada kazanmak için elinden gelen her şeyi yapan bir oyuncu grubu olacak"

"Tüm Türkiye'nin izlemesini çok isterim"

Josef de Souza: Zor maçlar olacak

Ali DANAŞ/ - Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Borussia Dortmund ile oynayacakları maç öncesi yaptığı açıklamada, hedeflerinin gruptan çıkmak olduğunu söyledi.

Kaliteli oyuncularla bir arada olmanın çok iyi hissettirdiğini söyleyen Josef, "Pjanic çok kaliteli ve yetenekli bir oyuncu. Atiba da en az Pjanic kadar iyi bir oyuncu. Kulübün gelişiminde pay sahibi olmaktan mutluluk duyuyorum. Şampiyonlar Ligi'nde tek hedefimiz gruptan çıkmak. Bugüne kadar oynadığımız oyunu devam ettirebilirsek bu mümkün" diyerek sözlerini noktaladı.