Beşiktaş-Hes Kablo Kayserispor maçının ardından - Sergen Yalçın

Süper Lig'in 37. haftasında Hes Kablo Kayserispor'u 3-1 mağlup eden Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, galibiyetle morallerinin düzeldiğini söyledi.

Süper Lig'in 37. haftasında Hes Kablo Kayserispor'u 3-1 mağlup eden Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, galibiyetle morallerinin düzeldiğini söyledi.

Yalçın, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, kazandıkları için çok olduklarını belirterek, "İki haftadır kazanamıyorduk. Bugün galip gelerek moralimiz yerine gelmiş oldu. Oyuna baktığımızda kazanmak için her şeyi yapan 11 aslan gibi oyuncumuz vardı, çıktılar kazandılar. Formanın hakkını herkes fazlasıyla vermeye çalışıyor. Oyundan ve sonuçtan memnunuz. Oyunculara teşekkür ediyorum. Çok fazla maç trafiği var. Çarşamba günkü maça konsantre olmaya çalışacağız çabuk bir şekilde." diye konuştu.

Maçın hakemi Cüneyt Çakır'ı eleştiren Sergen Yalçın, şunları kaydetti:

"Beşiktaş'ın maçlarında hakemlerin kırmızı kartı yok mu? İkinci sarı karttan atılması gerekenler neden atılmıyor bizim maçlarda. Kararlara bakılsın, yanlış bir şey söylüyorsak özür dileriz. Dördüncü hakem 'İkinci sarı kart, atılması lazım' diyor, Şampiyonlar Ligi'nde UEFA'da maç yöneten Cüneyt hoca atmıyor. Ankaragücü, Kasımpaşa maçlarında yine rakip oyuncular atılmıyor. Buna bir anlam veremedik. Biri çıkıp bunu bize anlatsın. Rakip oyuncular bizim maçlarda neden atılmıyor. Bunu camia olarak TFF ve MHK'ye soruyoruz. Bu sorunun cevabını merak ediyorum ve soruyorum. Algı yapan yorumculara da soruyorum."

"Beşiktaş forması giyenler sahaya çıkıyorsa eksik yok demektir." diyen Yalçın, şöyle devam etti:

"Ankaragücü maçında iki penaltı yedik. Bana göre ikisi de penaltı değildi. İlkinde rakip oyuncu Welinton'a ayağını takıyor düşüyor. İkincisinde pozisyon dışarıda başlıyor. Bu pozisyonlarda VAR'ın devreye girmesi gerekmiyor mu? Bizim aleyhimize olunca her şey devreye giriyor. Cüneyt hoca sürekli yan top çalıyor. UEFA'nın en gözde hakemlerinden biri Cüneyt hoca, nasıl ikinci sarı karttan birini atmazsın oyundan. Halil Umut Meler'i veriyorsunuz penaltı vermiyor, dirsekler ikinci sarı kart değil mi? Faul veriyorsan sarı kartı göstermek zorundasın. Bu kuralı ben koymadım. Federasyonun kuralı. Benim oyuncumu atıyorsun, 50 metreden kalecimi atıyorsun. Bunu nasıl anlayacağız. Kurallar değişiyor mu, birinin bunu anlatması lazım. Bunu bu şekilde çözemeyiz. Bir takıma bu kadar sıkıntı yaşatılmaz. Bıktık bunları yaşamaktan. Konuşmayalım mı ne yapalım. Geleceğimizi mi perişan edelim? Hedefimiz var, rakiplerimiz var, hepsine başarılar diliyorum. Fenerbahçe ile Galatasaray'la bir derdimiz yok. Kartları bizim oyunculara gösteriyorsun rakiplere neden göstermiyorsun? İnceleyin pozisyonları. Bu şekilde devam etmez. Sonra bu konuşmalar yüz kat yukarısına çıkar. Şimdiden söylüyorum."

Şampiyonluk yarışının son haftaya kadar devam edip etmeyeceğine yönelik bir soru üzerine Yalçın, "Yarış son haftaya kadar sürsün bizim için sorun yok. Sahada mücadelemizi sonuna kadar vereceğiz. 7 oyuncumuz yok, kulübede oyuncu kalmadı. O kadar sıkıntı yaşıyoruz. Sürekli her maç aynı şeyi söylemek istemiyorum ama yaşadıklarımızı anlatmak zorundayız. Her maç puan mı kaybedelim, şampiyonluğu mu kaybedelim? Nasıl kendimizi ifade edeceğiz? Buraya gelip neyi anlatalım. Oyunun bir parçası mı olalım." ifadelerini kullandı.

Eksik oyuncularla ilgili değerlendirmelerde bulunan Sergen Yalçın, "Kim olmazsa olmasın bizim için fark etmez. Kimin olup olmadığı önemli değil. Kimin ne oynadığı, nasıl mücadele ettiği önemli. Bugünkü gibi mücadele ederlerse sorun yok. Welinton, Atiba dönüyor, Larin belli değil. 6-7 oyuncumuz yine olmayacak, problem değil. Bunları bahane olarak anlatmıyorum. Bunlar benim için sorun değil. Maç oynanırken olanlar sorun. Eksik varsa var, ne yapalım yani. Her maç atılması lazım olan adamlar atılmıyor. Enteresan şeyler oluyor. Benim oyuncularım sürekli sarı kart görüyor." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul