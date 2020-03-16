Sergen Yalçın, Galatasaray Maçı Sonrası Açıklamalarda Bulundu 2019-20 Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında salgın önlemleri kapsamında seyircisiz oynanan ve golsüz beraberlikle sonuçlanan Galatasaray-Beşiktaş derbisinin ardından Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın, yetkililer tarafından verilen kararlara saygı duyacağını ama seyircisiz maçların atmosferinin düşük olduğuna inandığını belirtti.

2019-20 Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında salgın önlemleri kapsamında seyircisiz oynanan ve golsüz beraberlikle sonuçlanan Galatasaray-Beşiktaş derbisinin ardından Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın, yetkililer tarafından verilen kararlara saygı duyacağını ama seyircisiz maçların atmosferinin düşük olduğuna inandığını belirtti. Kaynak: Dugout