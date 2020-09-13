Sergen Yalçın, futbolcularıyla internet üzerinden konuştu
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Sergen Yalçın, futbolcularıyla internet üzerinden konuştu

Beşiktaş'ta koronavirüs testi pozitif çıktığı için bu akşam deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak takımın başında yer alamayacak teknik direktör Sergen Yalçın, oyuncularıyla internet üzerinden görüştü, başarılar diledi.

Sergen Yalçın, futbolcularıyla internet üzerinden konuştu
13.09.2020 17:05 | Son Güncelleme: 13.09.2020 17:12

Beşiktaş'ta koronavirüs testi pozitif çıktığı için bu akşam deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak takımın başında yer alamayacak teknik direktör Sergen Yalçın, oyuncularıyla internet üzerinden görüştü, başarılar diledi.

Koronavirüs testinin pozitif çıkması nedeniyle izolasyon ve tedavi sürecinde bulunan teknik direktör Sergen Yalçın, Süper Lig'in ilk haftasında deplasmandaki Trabzonspor maçı için kampta olan futbolcularıyla internet ortamında görüşme gerçekleştirdi. Yalçın, kendisine geçmiş olsun dileklerini ileten futbolcularına Trabzonspor maçında başarılar diledi, "Maçı kazansınlar yeter, cesaretli olsunlar, başka bir şeye gerek yok" dedi.

Kaynak: DHA

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