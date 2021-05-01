Sergen Yalçın: Fantastik bir skor oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Sergen Yalçın: Fantastik bir skor oldu

Sergen Yalçın: Fantastik bir skor oldu
Demirören Haber Ajansı / Olgucan KALKAN - Haberler | Spor

Süper Lig'in 39'uncu haftasında Beşiktaş, sahasında Atakaş Hatayspor'u 7-0 mağlup etti.

Süper Lig'in 39'uncu haftasında Beşiktaş, sahasında Atakaş Hatayspor'u 7-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.

Toplantıda basın mensuplarından soru alamayan Sergen Yalçın, kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi. Erken gelen gollerin gidişatı değiştirdiğini söyleyen Yalçın, "Bizim için 3 puandan fazlasıydı. Final yolunda artık maçlar zor, herkes mücadele ediyor. Herkes elinden gelenin en iyisini yapıyor. Oyunlar kolay olmuyor. Alınan skor fantastikti. Beklediğimiz bir skor değildi. 15 dakikada 3 gol gelmesi gidişatı değiştirdi. Rakibin direncini erken kırdı. Farklı bir skor ortaya çıktı. Oyuncularımın iştahı, arzusu, motivasyonları bugün için maksimum seviyedeydi. En iyi oyunu oynadık. Oyuncularımın hepsine teşekkür ediyorum. Final yolunda önemli bir engeli atık. Artık önümüzdeki hafta daha fazla mücadele ederek ipi göğüslemek istiyoruz. En büyük arzumuz şu anda bu" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Olgucan KALKAN

Erman Toroğlu: Beşiktaş'a karşı hücum edip, orta alanı böyle açarsan senin ananı ağlatır
Erman Toroğlu: Beşiktaş'a karşı hücum edip, orta alanı böyle açarsan senin ananı ağlatır
Sergen Yalçın: Skor fantastik oldu, çok beklenen bir skor değildi
Sergen Yalçın: Skor fantastik oldu, çok beklenen bir skor değildi
Beşiktaş'ta bu sezon 21 farklı futbolcu skora katkı verdi
Beşiktaş'ta bu sezon 21 farklı futbolcu skora katkı verdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Altay Ersin Tatar Vedat Bilgin Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Esra Erol Feyza Aktan Burak Sergen Hakan Sabancı
Spor Muslera Cyle Larin Mesut Özil Gökhan Gönül Cüneyt Çakır
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Ramazan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Sergen Yalçın: Fantastik bir skor oldu - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.5.2021 23:46:44. #1.16#

title