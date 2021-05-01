Beşiktaş-Hatayspor maçının ardından
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Beşiktaş-Hatayspor maçının ardından

Beşiktaş-Hatayspor maçının ardından
Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul - Haberler | Güncel

Süper Lig'in 39. haftasında Atakaş Hatayspor'u 7-0 mağlup eden Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, skorun fantastik olduğunu söyledi.

Süper Lig'in 39. haftasında Atakaş Hatayspor'u 7-0 mağlup eden Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, skorun fantastik olduğunu söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Sergen Yalçın, "Kazandığımız için mutluyuz. Bizim için 3 puandan çok daha fazlasını ifade eden bir maç oynadık. Bizim için 3 puandan fazlasıydı. Final yolunda maçlar çok zor. Herkes çok mücadele edip elinden gelenin en iyisini yapıyor. Alınan skor biraz fantastik. Beklediğimiz bir skor değildi." ifadelerini kullandı.

Basın toplantısında soru almayan Yalçın, "15 dakikada 3 gol gelmesi rakibin direncini erken kırdı ve farklı bir skor ortaya çıktı. Oyuncularımın iştahı, arzusu, motivasyonları bugün için maksimum seviyedeydi. Sezonun en iyi 45 dakikasını oynadık diyebilirim. Hepsine teşekkür ediyorum. Şampiyonluk yolunda önemli bir engeli aştık. Kalan 3 haftalık bölümde daha iyi oyun ve daha fazla mücadele ederek ipi göğüslemek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul

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