Sergen Yalçın, eski takımına puan kaptırmıyor - Haberler
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Sergen Yalçın, eski takımına puan kaptırmıyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Sergen Yalçın, eski takımına puan kaptırmıyor

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, siyah-beyazlı ekibin başına geçtikten sonra, eski takımı Yeni Malatyaspor'a karşı oynadığı 4 maçtan 12 puanla ayrıldı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, siyah-beyazlı ekibin başına geçtikten sonra, eski takımı Yeni Malatyaspor'a karşı oynadığı 4 maçtan 12 puanla ayrıldı.

Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş, sahasında Yeni Malatyaspor'u Bathsuayi (2) ve N'Koudou'nun golleriyle 3-0 mağlup ederken, puanını 10'a yükseltti, Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın da eski takımı Yeni Malatyaspor karşısındaki serisi sürdü. 2019-2020 sezonunun ikinci yarısında Yeni Malatyaspor'dan ayrılan ve ardından Beşiktaş'a imza atan Yalçın, siyah-beyazlı takımın başında, eski ekibine karşı 4. kez sahaya çıkarken, bu maçların tamamını kazandı. Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'ı, Yeni Malatyaspor karşısında 3 maçı 1-0'lık skorlarla kazanırken, bu akşam oynanan karşılaşmadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı ve serisini sürdürdü. Yeni Malatyaspor'dan son 4 maçta 12 puan alan Beşiktaş, bu maçlarda kalesini gole kapatmayı başardı. Siyah-beyazlıların, rakibine karşı son yenilgisi ise 15 Aralık 2019 tarihinde Vodafone Park'ta gerçekleşti. O tarihte, Yeni Malatyaspor'un başında Sergen Yalçın vardı.

(Bozhan Memiş - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)

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