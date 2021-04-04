Sergen Yalçın'dan tepki: "Sizin yapamadığınızı onlar yaptı!"
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Sergen Yalçın'dan tepki: "Sizin yapamadığınızı onlar yaptı!"

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Sergen Yalçın'dan tepki: 'Sizin yapamadığınızı onlar yaptı!'

Kasımpaşa-Beşiktaş maçının 66. dakikasında Aytaç Kara'nın oyundan alınmasının ardından Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, hakeme dönerek, "Sizin yapamadığınız onlar yaptı" diyerek tepki gösterdi.

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Kasımpaşa-Beşiktaş maçının 66. dakikasında Aytaç Kara'nın oyundan alınmasının ardından Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, hakeme dönerek, "Sizin yapamadığınız onlar yaptı" diyerek tepki gösterdi.

Süper Lig'in 32. haftasında Kasımpaşa deplasmanında boy gösteren Beşiktaş'ta mücadelenin 66. dakikasında hakem Halil Umut Meler'e tepki vardı. Karşılaşmanın 62. dakikasında sarı kartı bulunan Aytaç Kara'nın Necip'e yaptığı faul sonrasında Beşiktaş Yedek Kulübesi, bu oyuncunun ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyundan atılması gerektiğini savunarak yoğun tepki gösterdi ancak Hakem Halil Umut Meler bu pozisyonda kartını kullanmadı. Bu pozisyondan 4 dakika sonra Kasımpaşa Teknik Direktörü Şenol Can, Aytaç Kara'yı oyundan alarak Bistrovic'i sahaya sürdü. Aytaç Kara'nın oyundan alınmasının ardından Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Hakem Halil Umut Meler'e, "Sizin yapamadığınızı onlar yaptı" diyerek tepki gösterdi.

Sergen Yalçın'ın tepkisi sonrasında protokol tribününde bulunan siyah-beyazlı yöneticiler de Sergen Yalçın'ı alkışlayarak destek verdi. Oyundan alındığı için Şenol Can'a tepki gösteren Aytaç Kara ise yedek kulübesi yerine direkt olarak soyunma odasının yolunu tuttu.

(Bozhan Memiş/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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