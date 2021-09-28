Hollanda'da Ajax oyunun tek hakimi! Beşiktaş tüm hatlarıyla kendi yarı alanında

Geçen hafta Dortmund karşısında mağlup olan siyah-beyazlılar, Hollanda ekibi karşısında Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk puanını almak istiyor. Amsterdam'daki Johan Cruyff Arena'da oynanacak karşılaşma EXXEN'den can

BEŞİKTAŞ'TA 11 FUTBOLCU YOK

Sakatlıklarla boğuşan Beşiktaş'ta Domagoj Vida, Welinton, Atiba Hutchinson, Georges-Kevin N'Koudou, Rachid Ghezzal, Mehmet Topal, Miralem Pjanic, Cyle Larin, test sonucu pozitif çıkan Montero ve tedbir olarak Hollanda'ya götürülmeyen Alex Teixeira ile Necip Uysal maç kadrosunda yer almıyor. Ev sahibi Ajax'ta Klaiber, Labyad, Stekelenburg ile cezası süren Onana maçta forma giyemeyecek.

İŞTE İLK 11'LER

Ajax: Pasveer; Mazraoui, Timber, Martínez, Blind; Gravenberch, Alvarez; Antony, Berghuis, Tadic; Haller

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Serdar, N'Sakala, Umut, Josef, Can, Salih, Kenan, Rıdvan, Batshuayi

CANLI ANLATIM

Dakika 2: Beşiktaş ilk dakikalarda oyunu kendi yarı sahasında kabul ediyor.

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