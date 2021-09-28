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Hollanda'da Ajax oyunun tek hakimi! Beşiktaş tüm hatlarıyla kendi yarı alanında

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Hollanda'da Ajax oyunun tek hakimi! Beşiktaş tüm hatlarıyla kendi yarı alanında

Şampiyonlar Ligi C Grubu maçında Beşiktaş, deplasmanda Ajax'a konuk oluyor. Saat 19.45'te başlayacak karşılaşmayı hakem Benoit Bastien yönetecek. Hollanda'ya yıldız futbolcularından yoksun giden siyah-beyazlılarda teknik direktör Sergen Yalçın, savunma ikilisinde N'Sakala ve Serdar Saatçı'ya görev verdi.

Geçen hafta Dortmund karşısında mağlup olan siyah-beyazlılar, Hollanda ekibi karşısında Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk puanını almak istiyor. Amsterdam'daki Johan Cruyff Arena'da oynanacak karşılaşma EXXEN'den can

Sakatlıklarla boğuşan Beşiktaş'ta Domagoj Vida, Welinton, Atiba Hutchinson, Georges-Kevin N'Koudou, Rachid Ghezzal, Mehmet Topal, Miralem Pjanic, Cyle Larin, test sonucu pozitif çıkan Montero ve tedbir olarak Hollanda'ya götürülmeyen Alex Teixeira ile Necip Uysal maç kadrosunda yer almıyor. Ev sahibi Ajax'ta Klaiber, Labyad, Stekelenburg ile cezası süren Onana maçta forma giyemeyecek.

Ajax: Pasveer; Mazraoui, Timber, Martínez, Blind; Gravenberch, Alvarez; Antony, Berghuis, Tadic; Haller

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Serdar, N'Sakala, Umut, Josef, Can, Salih, Kenan, Rıdvan, Batshuayi

Dakika 2: Beşiktaş ilk dakikalarda oyunu kendi yarı sahasında kabul ediyor.

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