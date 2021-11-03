Sergen Yalçın'dan şaşırtan orta saha tercihleri! Sporting-Beşiktaş maçında ilk 11'ler belli oldu
Şampiyonlar Ligi C Grubu 4. maçında Beşiktaş, deplasmanda Sporting'e konuk oluyor. Saat 23.00'de başlayacak maçı Rus hakem Sergei Karasev yönetecek. Sergen Yalçın bu maçta savunma hattında Welinton-Montero ikilisine görev verirken sağ bek pozisyonunda da Necip Uysal oynayacak. Deneyimli hoca orta sahada sürpriz bir tercihe imza atarak Mehmet Topal-Josef ve Atiba gibi savunma gücü yüksek 3 futbolcuyu tercih etti.
Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde ilk galibiyeti için sahaya çıkıyor. Grupta puansız şekilde son sırada bulunan temsilcimiz, Jose Alvalade Stadı'nda siftah yapmak istiyor.
İKİ TAKIMIN EKSİKLERİ
Ev sahibi Sporting'de tek eksik Tiago Tomas olarak açıklandı. Beşiktaş'ta Vida, N'Koudou, Michy Batshuayi, Miralem Pjanic ve Valentin Rosier sakatlıklar nedeniyle Portekiz'e götürülmeyen isimler.
İŞTE İLK 11'LER
Sporting: Adan, Feddal, Coates, Inacio, Reis, Palhinha, Matheus, Porro, Gonçalves, Sarabia, Paulinho.
Beşiktaş: Ersin, Necip, Welinton, Montero, Rıdvan, Josef, Atiba, Mehmet Topal, Ghezzal, Larin, Kenan
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