Sergen Yalçın'dan şaşırtan orta saha tercihleri! Sporting-Beşiktaş maçında ilk 11'ler belli oldu

Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde ilk galibiyeti için sahaya çıkıyor. Grupta puansız şekilde son sırada bulunan temsilcimiz, Jose Alvalade Stadı'nda siftah yapmak istiyor.

İKİ TAKIMIN EKSİKLERİ

Ev sahibi Sporting'de tek eksik Tiago Tomas olarak açıklandı. Beşiktaş'ta Vida, N'Koudou, Michy Batshuayi, Miralem Pjanic ve Valentin Rosier sakatlıklar nedeniyle Portekiz'e götürülmeyen isimler.

İŞTE İLK 11'LER

Sporting: Adan, Feddal, Coates, Inacio, Reis, Palhinha, Matheus, Porro, Gonçalves, Sarabia, Paulinho.

Beşiktaş: Ersin, Necip, Welinton, Montero, Rıdvan, Josef, Atiba, Mehmet Topal, Ghezzal, Larin, Kenan

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