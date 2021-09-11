Sergen Yalçın'dan Pjanic kararı! İşte Beşiktaş-Yeni Malatyaspor maçında ilk 11'ler - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sergen Yalçın'dan Pjanic kararı! İşte Beşiktaş-Yeni Malatyaspor maçında ilk 11'ler

Haberler.com - Haberler | Spor
Sergen Yalçın'dan Pjanic kararı! İşte Beşiktaş-Yeni Malatyaspor maçında ilk 11'ler

Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş, sahasında Yeni Malatyaspor'la karşılaşıyor. Voafone Park'ta saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Arda Kardeşler yönetecek. Sergen Yalçın bu maçta siyah-beyazlıların dünyaca ünlü yeni transferi Pjanic'e ilk 11'de şans verdi.

Beşiktaş, Süper Lig'in 4. haftasında Vodafone Park'ta Yeni Malatyaspor'la karşılaşıyor. Sahasında galibiyet hedefleyen siyah-beyazlılarda yeni transfer Pjanic2in dışında Alex Teixeira ve Batshuayi de ilk 11'de maça başlayacak.

YENİ MALATYASPOR'DA EKSİKLER DİKKAT ÇEKTİ

Beşiktaş'ta kırmızı kart cezalısı Salih Uçan forma giyemeyecek. Fatih Karagümrük maçının ikinci yarısının başında ikinci sarı kartla oyundan ihraç edilen ve kariyerinin ilk kırmızı kartını göre Salih, mücadelede takımını yalnız bırakacak. Siyah-beyazlılarda, sakatlığı nedeniyle A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosundan da çıkarılan Umut Meraş'ın adalesinde gerilme ve ödem tespit edilmişti. Beşiktaş maçı öncesinde sarı-siyahlı ekipte sakatlıklar can sıkıyor. Ertaç Özbir, Karim Hafez, Buğra Çağıran ve Tetteh, takımdaki yerini alamayacak.

İŞTE İLK 11'LER

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida, Necip, Rıdvan, Josef, Ghezzal, Alex Teixeira, Pjanic, NKoudou, Batshuayi

Yeni Malatyaspor: Abdulsamed, Semih, Sadık, Wallace, Mustafa, Haddadi, Aabid, Jospin, Ndong, Adem Büyük, Kubilay

Haberler.com - Spor Haberleri
Sergen Yalçın'ın 'Sen kimsin Bloomberg?' diye hedef aldığı Uilenberg'den cevap: Yanlış anlaşıldım

Sergen Yalçın'ın "Sen kimsin Bloomberg?" diye hedef aldığı Uilenberg'den cevap: Yanlış anlaşıldım

 Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi perdesini Vodafone Park'ta açıyor! İşte Borussia Dortmund maçının bilet fiyatları

Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi perdesini Vodafone Park'ta açıyor! İşte Borussia Dortmund maçının bilet fiyatları

 Beşiktaş'ta Atiba ve Larin, Yeni Malatyaspor maçının kamp kadrosuna alınmadı

Beşiktaş'ta Atiba ve Larin, Yeni Malatyaspor maçının kamp kadrosuna alınmadı
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ekrem İmamoğlu Ali Erbaş Fuat Oktay Ersin Tatar Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Gökhan Çıra Acun Ilıcalı Yeşim Salkım Defne Samyeli
Spor Cristiano Arda Turan Şenol Güneş Rıza Çalımbay Mergim Berisha
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Mustafa Varank Devlet Bahçeli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Sergen Yalçın'dan Pjanic kararı! İşte Beşiktaş-Yeni Malatyaspor maçında ilk 11'ler - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.09.2021 19:22:15. #1.17#