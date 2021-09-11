Sergen Yalçın'dan Pjanic kararı! İşte Beşiktaş-Yeni Malatyaspor maçında ilk 11'ler
Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş, sahasında Yeni Malatyaspor'la karşılaşıyor. Voafone Park'ta saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Arda Kardeşler yönetecek. Sergen Yalçın bu maçta siyah-beyazlıların dünyaca ünlü yeni transferi Pjanic'e ilk 11'de şans verdi.
Beşiktaş, Süper Lig'in 4. haftasında Vodafone Park'ta Yeni Malatyaspor'la karşılaşıyor. Sahasında galibiyet hedefleyen siyah-beyazlılarda yeni transfer Pjanic2in dışında Alex Teixeira ve Batshuayi de ilk 11'de maça başlayacak.
YENİ MALATYASPOR'DA EKSİKLER DİKKAT ÇEKTİ
Beşiktaş'ta kırmızı kart cezalısı Salih Uçan forma giyemeyecek. Fatih Karagümrük maçının ikinci yarısının başında ikinci sarı kartla oyundan ihraç edilen ve kariyerinin ilk kırmızı kartını göre Salih, mücadelede takımını yalnız bırakacak. Siyah-beyazlılarda, sakatlığı nedeniyle A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosundan da çıkarılan Umut Meraş'ın adalesinde gerilme ve ödem tespit edilmişti. Beşiktaş maçı öncesinde sarı-siyahlı ekipte sakatlıklar can sıkıyor. Ertaç Özbir, Karim Hafez, Buğra Çağıran ve Tetteh, takımdaki yerini alamayacak.
İŞTE İLK 11'LER
Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida, Necip, Rıdvan, Josef, Ghezzal, Alex Teixeira, Pjanic, NKoudou, Batshuayi
Yeni Malatyaspor: Abdulsamed, Semih, Sadık, Wallace, Mustafa, Haddadi, Aabid, Jospin, Ndong, Adem Büyük, Kubilay