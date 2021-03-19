Sergen Yalçın'dan oyuncularına uyarı: "Top bizde kalacak"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Sergen Yalçın'dan oyuncularına uyarı: "Top bizde kalacak"

19.03.2021 11:23 | Son Güncelleme: 19.03.2021 11:58
Sergen Yalçın'dan oyuncularına uyarı:

Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe'yi konuk edecek olan Beşiktaş'ta gözler derbiye çevrildi.

Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe'yi konuk edecek olan Beşiktaş'ta gözler derbiye çevrildi. Siyah-beyazlılarda Teknik Direktör Sergen Yalçın, takımın kendi futbolunu oynamasını istedi ve "Bugüne kadar oyun üstünlüğümüzü kabul ettirerek bu noktaya geldik. Derbide de top bizde kalmalı" dedi.

Süper Lig'de 1 maç eksiğine karşın lider durumda bulunan Beşiktaş, haftanın kritik mücadelesinde Fenerbahçe'yi konuk edecek. Pazar günü Vodafone Park'ta saat 19.00'da oynanacak olan karşılaşmada Halil Umut Meler düdük çalacak. Derbi öncesinde hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta Teknik Direktör Sergen Yalçın, karşılaşmanın taktiği üzerinde dururken oyuncularını da uyardı. Takımın sahaya stresli çıkmamasını isteyen Yalçın, bugüne kadar nasıl bir futbol ortaya konulduysa, aynı oyunun tekrarlanmasını istedi.

"OYUN GÜCÜMÜZÜ SAHAYA YANSITIN"

Takımın güçlü bir oyun yapısı olduğunu vurgulayan Yalçın, "Oyun gücümüzü sahaya yansıtın. Derbide maçın genelinde top bizde kalmalı. Oyuna biz yön vermeliyiz" diyerek oyuncularını uyardı. Beşiktaş'ın başına geçtikten sonra Fenerbahçe ile 2 kez karşılaşan Sergen Yalçın, geçtiğimiz sezon iç sahada oynanan karşılaşmadan 2-0, bu sezonun ilk yarısında deplasmanda oynanan mücadeleden de 4-3'lük galibiyetle ayrılmayı başardı.

(Bozhan Memiş/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Papa Vladimir Putin Numan Kurtulmuş Fahrettin Altun Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Hande Erçel Aleyna Tilki Şeyma Subaşı Türkan Şoray
Spor Cenk Tosun Mesut Özil Ersun Yanal Caner Erkin Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Hdp Kaza
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Sergen Yalçın'dan oyuncularına uyarı: "Top bizde kalacak" - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.3.2021 12:04:01. #1.15#
title