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Sergen Yalçın'dan çift forvetli sistem

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Sergen Yalçın'dan çift forvetli sistem

Süper Lig'in 14. haftasında Giresunspor'u konuk eden Beşiktaş'ta Teknik Direktör Sergen Yalçın, takımını bu sezon ilk kez çift forvetli sistemle sahaya sürdü.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (İHA) - Süper Lig'in 14. haftasında Giresunspor'u konuk eden Beşiktaş'ta Teknik Direktör Sergen Yalçın, takımını bu sezon ilk kez çift forvetli sistemle sahaya sürdü.

Süper Lig'in 14. haftasında Giresunspor'u konuk eden Beşiktaş'ta Teknik Direktör Sergen Yalçın çift forvetli sisteme döndü. Geride kalan haftalarda 4-1-4-1 sistemini deneyen Yalçın, Giresunspor karşısında 4-1-3-2 sistemine geçti. Giresunspor önünde kalede Mert Günok'u sahaya süren Yalçın, savunma dörtlüsünü ise Rosier, Vida, Necip ve Umut Meraş'tan kurdu. Ön liberoda Josef de Souza'yı oynayan Yalçın, orta sahayı ise Ghezzal, Pjanic ve N'Koudou'ya teslim etti. Sergen Yalçın Batshuayi ve Larin ikilisini ise çift forvet olarak Giresunspor karşısında oyuna sürdü. Bu sezon oynadığı maçlarda atak ve oyunun hakimi bir görüntü vermesine karşın gol yollarında etkisiz kalan Beşiktaş'ta, Teknik Direktör Sergen Yalçın, çift forvetli sisteme geçerek bu soruna çözüm aradı.

(Bozhan Memiş - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)

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