Sergen Yalçın'dan "Bırakmam Seni" kampanyasına destek
Beşiktaş Futbol Takımı Teknik Direktörü Sergen Yalçın, siyah-beyazlı kulübün başlattığı "Bırakmam Seni" kampanyasına destek verdi.
18.06.2020 19:55 | Son Güncelleme: 18.06.2020 20:14
Beşiktaş Futbol Takımı Teknik Direktörü Sergen Yalçın, siyah-beyazlı kulübün başlattığı "Bırakmam Seni" kampanyasına destek verdi.
Yalçın, kulübün sosyal medya hesabından yapılan videolu paylaşımda, "Bırakmam yazdım, 1903'e gönderdim. ya siz!" ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA