Sergen Yalçın'dan "Bırakmam Seni" kampanyasına destek Beşiktaş Futbol Takımı Teknik Direktörü Sergen Yalçın, siyah-beyazlı kulübün başlattığı "Bırakmam Seni" kampanyasına destek verdi.

Beşiktaş Futbol Takımı Teknik Direktörü Sergen Yalçın, siyah-beyazlı kulübün başlattığı "Bırakmam Seni" kampanyasına destek verdi.

Yalçın, kulübün sosyal medya hesabından yapılan videolu paylaşımda, "Bırakmam yazdım, 1903'e gönderdim. ya siz!" ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA