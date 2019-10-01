Sergen Yalçın'dan Beşiktaş iddialarına yanıt

01.10.2019 19:43

Süper Lig ekiplerinden BtcTurk Yeni Malatyaspor'un teknik direktörü Sergen Yalçın, isminin Beşiktaş ile anılmasıyla ilgili, "Bu konulara bence çok girmeyelim. Şu anda bunlar çok konuşulacak konular değil." dedi.

Yalçın, Orduzu Pınarbaşı Tesislerindeki antrenman öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, Antalyaspor karşısında kötü oynadıklarını ve mağlubiyetin kaçınılmaz olduğunu söyledi.

Geride kalan maçları unutup önlerine bakmaları gerektiğini ifade eden Yalçın, "Kaybettiğimiz müsabakadan almamız gereken dersleri görerek Yukatel Denizlispor maçına hazırlanmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Yukatel Denizlispor öncesinde takımda bazı eksikliklerin olduğunu anımsatan Yalçın, şöyle devam etti:

"Mina ve Gökhan Töre bu maçta yanımızda olamayacaklar. Bifouma'nın oynama ihtimali var gibi görünüyor. Şimdiye kadar 10 maç oynadık, UEFA maçlarından önce iyi bir hazırlık dönemi geçiremedik. Bu da oyuncularımız ciddi performans sergilediği zaman sakatlık geçirmelerine neden oldu. Bunu normal görüyoruz. Milli maç arasından sonra bütün oyuncularımız takıma dönecek, takım halinde çalışma imkanınız olacak. Çok geniş bir kadroya sahip değiliz. Kadro derinliğimiz çok fazla yok. O yüzden oyuncularımızın tamamının maç oynayacak seviyede olması lazım."

Yukatel Denizlispor ile oynayacakları maçı çok önemsediklerine dikkati çeken Yalçın, sahalarındaki Denizli ekibiyle yapılacak maçı kazanmaları gerektiğine işaret etti.

Beşiktaş iddiaları

Sergen Yalçın, isminin Beşiktaş teknik direktörü olarak anılmasının hatırlatılması üzerine, şunları kaydetti:

"Bu konulara bence çok girmeyelim. Şu anda bunlar çok konuşulacak konular değil. Herkesin kendi takımı var. Ben burada çalışıyorum. Oranın bir hocası ve başkanı var. Buranın da başkanı var. Hiç kimseye saygısızlık yapmayalım. O yüzden bu konulara fazla girmeyelim. Çünkü kimsenin faydasına olmaz."

Antrenmandan notlar

BtcTurk Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 7. haftasında konuk edeceği Yukatel Denizlispor karşılaşmasının hazırlıklarını Orduzu Pınarbaşı Tesislerinde, teknik direktör Sergen Yalçın yönetimide sürdürdü.

Gökhan Töre ve Thievy Bifouma'nın takımdan ayrı düz koşu yaptığı antrenmanda, sarı-siyahlı futbolcular ise antrenmanın basına açık bölümünde ısınma hareketleri gerçekleştirdi.

Antrenman, basına kapalı devam etti.

Kaynak: AA