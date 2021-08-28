Sergen Yalçın'dan 4 değişiklik
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Sergen Yalçın'dan 4 değişiklik

Sergen Yalçın'dan 4 değişiklik
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, geçtiğimiz hafta deplasmanda golsüz berabere kaldıkları Gaziantep FK maçının 11'inden 4 değişiklik yaparak Fatih Karagümrük karşısına çıktı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, geçtiğimiz hafta deplasmanda golsüz berabere kaldıkları Gaziantep FK maçının 11'inden 4 değişiklik yaparak Fatih Karagümrük karşısına çıktı.

Süper Lig'in 3. haftasında Beşiktaş, Fatih Karagümrük'ü ağırlıyor. Siyah-beyazlılar, geçtiğimiz hafta Gaziantep FK ile deplasmanda 0-0 berabere kaldıkları müsabakanın 11'inden 4 değişiklikle Karagümrük karşısına çıkıyor. Teknik Direktör Sergen Yalçın; N'Skala, Atiba, Nkoudou ve Kenan Karaman'ın yerine Rıdvan, Alex Teixeira, Larin ve Batshuayi'ye görev verdi.

BEŞİKTAŞ'IN, KARAGÜMRÜK MAÇI 11'İ ŞU ŞEKİLDE:

"Ersin - Rıdvan, Welinton, Vida, Rosier - Josef de Souza, Salih, Ghezzal, Alex Teixeira, Larin - Batshuayi"

(Uygar Aydın - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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