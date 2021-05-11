Sergen Yalçın: "Cumartesi neler olacağını göreceğiz"

- Karagümrük'e sahasında 2-1 mağlup olan Beşiktaş'ta Teknik Direktör Sergen Yalçın maçın ardından ligin son maça kaldığını ve cumartesi günü neler olacağını göreceklerini söyleyerek, "Sezon boyu verdiğimiz emeğin karşılığını almak istiyoruz" dedi.

- Karagümrük'e sahasında 2-1 mağlup olan Beşiktaş'ta Teknik Direktör Sergen Yalçın maçın ardından ligin son maça kaldığını ve cumartesi günü neler olacağını göreceklerini söyleyerek, "Sezon boyu verdiğimiz emeğin karşılığını almak istiyoruz" dedi.

Süper Lig'in 41. haftasında sahasında Karagümrük'e 2-1 mağlup olan Beşiktaş'ta Teknik Direktör Sergen Yalçın, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Üzgün olduklarını söyleyerek sözlerine başlayan Sergen Yalçın, "Hiç hesapta olmayan bir maçı kaybettik. Oynanan oyun, beklediğimiz gibi olmadı maalesef. Tabii ki kazanmak istiyorduk. Rakip 10 kişi kaldıktan sonra kazanma ihtimalimiz yüksek diye düşünürken, 2. golü yiyip oyunu kaybetmek bizi üzdü. Artık son maça bakacağız. Aynı puandayız Galatasaray'la. Bazı şeyler kader kısmet. Cumartesi günü ne olacağını göreceğiz. Sezon başından beri çok uğraş verdik. Umarım son maçta bunun karşılığını almak istiyoruz" dedi. Takımdaki sakatlardan Aboubakar'ın yetişmeyeceğini söyleyen Yalçın, "Gökhan Töre dönebilir. Oğuzhan antrenmanlara başladı ancak onun da eksikleri var. 3 oyuncu sezonu kapattı. Adem'in durumunu bilmiyorum. Elimizdeki mevcut kadroyla cumartesi günü kazanıp elimizden geleni vereceğiz. İnşallah hakkımızda hayırlısı olur" diyerek sözlerini tamamladı.

(Bozhan Memiş/ İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı