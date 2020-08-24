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Sergen Yalçın: Çok önemli ve geçilmesi gereken bir tur

UEFA Şampiyonlar Ligi 2'nci Ön Eleme Turu'nda yarın deplasmanda PAOK ile karşı karşıya gelecek olan Beşiktaş'ın teknik direktörü Sergen Yalçın ve deneyimli futbolcusu Atiba Hutchinson, düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Sergen Yalçın: Çok önemli ve geçilmesi gereken bir tur
24.08.2020 20:03 | Son Güncelleme: 24.08.2020 20:06

UEFA Şampiyonlar Ligi 2'nci Ön Eleme Turu'nda yarın deplasmanda PAOK ile karşı karşıya gelecek olan Beşiktaş'ın teknik direktörü Sergen Yalçın ve deneyimli futbolcusu Atiba Hutchinson, düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Çok heyecanlı olduklarını söyleyen Yalçın, "İlk defa ekip olarak Şampiyonlar Ligi ön elemesindeyiz ve böyle bir şans geldi bize. Heyecanlı olmamız doğal. Devam etmek istiyoruz. İkinci tur, eleme turu ve gruplarda devam etmek istiyoruz. Sakat olan oyuncularımız var. Douglas şu anda hazır olmadığını söyledi, Adem Ljajic'in sakatlığı var, Dorukhan 8-10 aydır oynamıyor, Oğuzhan yeni geldi, aramızdan ayrılanlar oldu. Ama konsantre olmaya çalışıyoruz. Önemli ve bizim için çok değerli bir maç. Tur atlarsak, önümüze çok daha mutlu şekilde bakabiliriz ve farklı planlar yapabiliriz. Ama bu tur çok önemli ve geçilmesi gereken bir tur. Rakibimiz de aynı düşüncelerde. Umarım dostça ve zevkli bir müsabaka olur, hak eden turu geçer" dedi.

"YAPILAN HATALARIN TELAFİSİ OLMAYACAK"Eşleşmenin tek maç üzerinden oynanacak olmasına değinen Sergen Yalçın, bunun iki takım için de zor olacağını ifade ederek, "Yapılan hataların telafisi olmayacak her iki taraf adına da. Hata yapanın eleneceği bir maç. Rakibimiz bizden daha hazır durumda. Daha kontrollü bir oyun oynamayı düşünüyoruz. Riske edilecek bir oyun olmayacak. Sağlam duran, güçlü bir oyun karakteri sahaya yansıtmak istiyoruz. PAOK'un oyun tarzıyla bizim oyun tarzımız farklı. Onlar 3'lü savunmayla oynuyor. Biz onlara, onlar da muhtemelen bizim oyun tarzımıza hazırlanıyor. Yarın sahada neler olacağını göreceğiz. Şanslar eşit. Hazırlık maçı oynayamadık çünkü bunun için zamanımız olmadı. 2 haftadır antrenman yapıyoruz. Sakatlıktan çıkan oyuncularımız var, pandemi döneminde maç oynamamış oyuncularımız var. Onları hazırlamak kolay değil. Hem onları hazırlayıp hem de oyuna konsantre etmeye çalıştık. İyi bir takımla oynayacağız. Bakalım oyuncularımız sahada nasıl bir cevap verecekler biz de merak ediyoruz" diye konuştu."SPORUN İÇİNDE KALMAK İSTİYORUZ"Türkiye ile Yunanistan arasında bir gerilim olması ve tam bu dönemde PAOK ile karşılaşacak olmalarıyla ilgili de Yalçın, "Biz spor adamıyız. Siyaset olarak yaşanan olaylarla bağlantı kurmamız zor. Bu konular bize uzak. Biz sadece futbol oynamaya geldik. İşimiz spor yapmak. Bize uzak konular diğerleri. Biz bugün buraya geldik ve Yunan yetkililere çok teşekkür ediyoruz. Bizi çok güzel karşıladılar. Sporun içinde kalmak istiyoruz. Sadece bu oyunun içinde kalalım, en mantıklısı bizim için bu" dedi.Yalçın, Ljajic'in durumuyla ilgili soruya ise "Ljajic'in sakatlığı var ve şu ana kadar antrenmana çıkmadı" yanıtını verdi. ATIBA HUTCHINSON: AMACIMIZ TURU GEÇMEK

Kanadalı futbolcu Atiba Hutchinson, tamamen turu geçmeye odaklandıklarını söyledi. "Kondisyonumuz üst seviyede" diyen Atiba, "Heyecanla maçı bekliyoruz. Amacımız turu geçmek. Burada iyi ağırlandık ve misafirperverlikleri için herkese teşekkür ediyorum. Çok heyecanlıyım. 1 sene daha burada olacağım. Buraya bir amaç için geldik. Turla ayrılmak istiyoruz. Lig bittikten 2 hafta sonra antrenmanlara başladık ve bu nedenle kondisyon olarak düşmedik. Bu maça da iyi hazırlandık. Gerekli sonucu alacağız. PAOK'u tanıyorum, iyi bir takım. Önlemlerimizi aldık ve hazırız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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