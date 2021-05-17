SPOR Sergen Yalçın: Çifte kupayı istiyoruz

SPOR Sergen Yalçın: Çifte kupayı istiyoruzErgin KARATAŞ / İZMİR, (DHA) - Ziraat Türkiye Kupası'nın finalinde yarın Fraport-TAV Antalyaspor'la karşılaşacak Süper Lig şampiyonu Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, sezonu çifte kupayla tamamlamak istediklerini söyledi.

SPOR Sergen Yalçın: Çifte kupayı istiyoruz

Ergin KARATAŞ/ İZMİR, (DHA) - Ziraat Türkiye Kupası'nın finalinde yarın Fraport-TAV Antalyaspor'la karşılaşacak Süper Lig şampiyonu Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, sezonu çifte kupayla tamamlamak istediklerini söyledi.

Finalin oynanacağı Göztepe Gürsel Aksel Stadı'nda takım kaptanı Atiba Hutchinson'la birlikte basın toplantısına katılan Yalçın, "Ben final oynayan takımların ikisinin de kazandığını düşünüyorum. Sadece bir tanesi sonuçlandıracak. Antalyaspor da çok zor yerlerden geldi. Biz de çok uzun bir sezonun, uzun bir yolun ardından son haftada ikinci finali oynayacağız. Verdiğimiz mücadeleyi sonuçlandırmak istiyoruz. Yarınki maç sonuçlandırma maçı. Umarım iyi bir oyun, seyirciyi tatmin edecek bir oyun oynayıp kazanırız ama kolay olacağını sanmıyorum. Son maçımızın ardından 3 günlük süre vardı. Oyuncularım şampiyonluğu kutladı, bütün sezonun ızdırabını 2 günde atmaları mümkün değil. Bizim açımızdan zor bir maç olacağını düşünüyorum ama ikinci kupayı da alıp sezonu istediğimiz şekilde sonuçlandırmak istiyoruz" dedi.

"Kupa finali tek maç, tek bir 90 veya 120 dakika veya penaltılar" diyen Yalçın, "Oyunun tamamında belirleyeceğimiz stratejiyi çok doğru uygulamalıyız. Ersun Yanal hocayla işin savunma kısmını iyi yapan bir takıma karşı oynayacağız ama bir final maçı oynuyoruz ve finalde sahada nasıl organizasyonda olmamız gerekiyorsa öyle oynayacağız. Biraz daha sabırlı oynamalıyız. Riske atamayacağımız şeyler var. Almamız gereken bir maç daha var ve alacağız. Şu ana kadar herhangi bir hazırlık yapamadık. Bu akşam ilk antrenmanımızı yapacağız. Artık bazı düşüncelerden kurtulmalıyız. Kazandığınız zaman iyi hazırlandınız, kaybettiğinizde hazır değildiniz, artık futbolda işler böyle yürümüyor. Oyuncularım mental olarak kafalarında bunun önemini biliyorlar. Çıkıp sahada ne yapmaları gerekiyorsa onu yapacaklar" şeklinde konuştu.

"FİNALE GELİRKEN ZORLANDIK"

Türkiye Kupası'nda finale çıkarken çok zorlandıklarını belirten Sergen Yalçın, "Önceki turlarda 2 tane 120 dakikamız, 1 penaltılarımız var. Buraya kolay gelmedik. Tarihin en uzun sezonunu oynuyoruz. İlk defa Türkiye'de böyle bir sezon oynanıyor. Oyuncuları da anlamalıyız, bu kolay altından kalkılacak bir tempo değil. Ancak biz oyuncularımızla birlikte konsantreyiz. Tarihin en zor sezonunda mucize gibi gözüken bir şampiyonluk aldık. Revizyon yapacak bir kadromuz yok. Finali en doğru bir şekilde oynamaya çalışacağız" ifadelerini kullandı.

"İNŞALLAH TARİH TEKERRÜR EDER"

Beşiktaş'taki futbolculuk döneminde 2006 yılında siyah-beyazlı takımla yine İzmir'de Türkiye Kupası'nı kazanan Sergen Yalçın, "Düşüncemiz inşallah tarih tekerrür eder" dedi. Beşiktaş'ın teknik patronu, "Tek düşüncemiz kupayı kazanıp çifte kupayla ligi noktalamak. Buradan Göztepe'ye teşekkür etmek istiyorum. Hafta sonu oynadığımız maçta stat, zemin muhteşemdi. Göztepe Kulübü'ne yakışır, tüm takımlar için, milli takımlar için harika bir stat olmuş. Gerçekten çok yorulduk, çok eziyet çektik, çok fazla konsantre olduk. Aylardır birlikte çalışıyoruz. Sürekli bir stres var. Biz bile kenarda bazen, 'Yine mi maç oynuyoruz' diyoruz. Oyuncular da çok yoruldu ama sezonu kupayla kapatmak tek düşüncemiz" dedi.

ATIBA: FİNALLER MOTİVE EDER

Beşiktaş'ın takım kaptanı Atiba Hutchinson, final oynamanın her futbolcuyu motive ettiğini söyledi. Siyah-beyazlı ekipte 8 yıldır forma giyen Kanadalı futbolcu, "Yarın bizi yeni bir final bekliyor. Bu maçı kazanmayı çok istiyoruz. Futbolcular olarak finali kendi aramızda zamandan beri konuşuyoruz. Uzun bir sezon oldu, bazen işler istediğimiz gibi gitmedi ama yarın son maça çıkıyoruz ve son maçı da kazanıp sezonu istediğimiz gibi bitirmeyi istiyoruz" dedi.

Son şampiyonlukla 3'üncü kupasını kazandığı Beşiktaş'ta daha önce Türkiye Kupası'nı havaya kaldıramayan Atiba, "Finaller çok motive edici bir şey, her futbolcunun hayalidir. Çifte kupa fikri çok heyecan verici" diye konuştu.

Atiba, sosyal medyada taraftarların kendisinin heykelini dikme projeleriyle ilgili, "Heykel konusu taraftarların takdiri. Yarın kazanmamız gereken bir maç var" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı