Sergen Yalçın cezalı mı? Sergen Yalçın kaç maç ceza aldı? Sergen Yalçın neden ceza aldı?

Bugün oynanan M. Başakşehir - Beşiktaş maçında neden yok? Sergen Yalçın cezalı mı? Sergen Yalçın kaç maç ceza aldı? Sergen Yalçın neden ceza aldı? Detaylar haberimizde.

Beşiktaş'ın Teknik Direktörü Sergen Yalçın cezalı mı? Sergen Yalçın kaç maç ceza aldı? Sergen Yalçın neden ceza aldı? M. Başakşehir - Beşiktaş maçında neden yok?

SERGEN YALÇIN CEZALI MI?

Şampiyonluk yolunda altın değerinde bir üç puan için sahaya çıkacak olan Beşiktaş'ta bu akşam yedek kulübesinde Sergen Yalçın'ın taktiklerini yardımcısı verecek. Sergen Yalçın yaptığı açıklamalar yüzünden ceza almasa da Gaziantep maçında sarı kart görmesi nedeniyle bu hafta Başakşehir karşısında takımının başında olamayacak.

SERGEN YALÇIN KAÇ MAÇ CEZA ALDI?

Ceza alan Sergen Yalçın önümüzdeki hafta takımla birlikte sahada olacak. Gelecek hafta kritik maçlarda yer alacak.