Sergen Yalçın cezalı mı, kaç maç ceza aldı? Sergen Yalçın açıklaması!

Sergen Yalçın cezalı mı, kaç maç ceza aldı? sorularının yanıtı merak ediliyor. Beşiktaş'ın Sivasspor'u yendiği karşılaşmada oyundan atılan Sergen Yalçın'ın neden kırmızı kart gördüğü tartışma konusu oldu. Bir kesim, deneyimli hocanın sahaya girerek topa vurduğu için kırmızı kart gördüğünü söylerken bir kesim de küfür ettiği gerekçesiyle oyundan ihraç edildiğini savundu. Sergen Yalçın açıklaması! Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

SERGEN YALÇIN CEZALI MI?

Beşiktaş Futbol AŞ Genel Müdürü Ceyhun Kazancı karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada, "4. hakeme sorduk. Küfürle ilgili bir rapor yok. Sergen hocanın atılma sebebi top oyun alanındayken vurması" dedi. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

"KÜFÜRLE İLGİLİ RAPOR YOK"

Sergen Yalçın'ın oyun alanına girerek topa vurması sebebiyle kırmızı kart gördüğü belirtilirken, bir kesim de küfür ettiği için oyundan ihraç edildiğini söyledi. Karşılaşmanın ardından Beşiktaş Futbol AŞ Genel Müdürü Ceyhun Kazancı ise tartışmalara son noktayı koydu. Ertan Süzgün'ün haberine göre Ceyhun Kazancı yaptığı açıklamada, "4. hakeme sorduk. Küfürle ilgili bir rapor yok. Sergen hocanın atılma sebebi top oyun alanındayken vurması" dedi.

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