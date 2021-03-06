Sergen Yalçın cezalı duruma düştü
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Sergen Yalçın cezalı duruma düştü

06.03.2021 20:47 | Son Güncelleme: 06.03.2021 20:51
Sergen Yalçın cezalı duruma düştü

Gaziantep FK'yı konuk eden Beşiktaş'ta Teknik Direktör Sergen Yalçın sarı kart görerek cezalı duruma düştü.

Gaziantep FK'yı konuk eden Beşiktaş'ta Teknik Direktör Sergen Yalçın sarı kart görerek cezalı duruma düştü.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Gaziantep FK ile oynanan karşılaşmanın 52. dakikasında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Bu sezon iç sahada oynanan Başakşehir maçında, deplasmandaki Fenerbahçe karşılaşmasında ve ilk yarının son maçı olan Göztepe maçlarında sarı kart gören başarılı teknik adam, Gaziantep FK mücadelesinin 52. dakikasında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Welinton'un rakibine yaptığı hareket sonrasında Hakem Mete Kalkavan'a itiraz eden Sergen Yalçın, gördüğü sarı kartla, bu sezonki 4. sarı kartını görmüş oldu. Sergen Yalçın, önümüzdeki hafta Başakşehir deplasmanında oynanacak mücadelede sahadaki yerini alamayacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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