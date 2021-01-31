Sergen Yalçın: Bugün top bizi sevmedi

"Skor istediğimiz gibi olmadı"

Dorukhan'ın kaptanlık bandını takmasıyla ilgili: "Bugün konunun bu olmaması gerekiyor"

"Cenk alternatiflerden biriydi"

Olgucan KALKAN/ - Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, 2-1 kaybedilen Trabzonspor maçıyla ilgili, "Kaçırdığımız pozisyonlar var. Trabzonspor kalecisinin inanılmaz kurtarışları oldu. Takımını ayakta tuttu, kazanmasını sağladı. 10 kişi kaldıktan sonra bile oyun bizdeydi. Bugün top bizi sevmedi" dedi.Süper Lig'in 22'nci haftasında Beşiktaş sahasında Trabzonspor'a 2-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.Mağlup oldukları için üzgün olduklarını dile getiren Sergen Yalçın, "Maçta kırılma anları vardı. Öne geçtikten sonra skoru artırma şansı yakaladık ama başarılı olamadık. İlk yarıda oyun iki taraflı oldu. Her iki takım da kontralar yakaladı. İkinci yarı daha dengeli bir oyun oynadık. Kötü bir maç kaybettik. Ciddi şanssızlıklar yaşadık. Kaçırdığımız pozisyonlar var. Trabzonspor kalecisinin inanılmaz kurtarışları oldu. Takımını ayakta tuttu, kazanmasını sağladı. Kaybedebiliyorsunuz, istemediğimiz bir skor. Özellikle oyunsal anlamda çok basit top kayıpları yaptık. Kesinlikle kabul etmediğimiz bir durum. Önünü kesemedik. Sonuçta mağlup olduk. Çok kötü oynadığımızı düşünmüyorum. 10 kişi kaldıktan sonra bile oyun bizdeydi. Bugün top bizi sevmedi. Bundan sonrasına bakacağız. Normaldir, umarım bundan sonra böyle sonuçlar yaşamayız" şeklinde konuştu."SKOR İSTEDİĞİMİZ GİBİ OLMADI"Kötü bir oyun sergilemediklerini belirten Yalçın, "Skor istediğimiz gibi olmadı. Kazanmak isterdik. Dediğim gibi oluyor böyle sonuçlar. Oyun kötü değildi. Üstünlük net şekilde bizdeydi. 10 kişiden sonra da öyle. Ancak kaybettik, söyleyecek bir şey yok. Önümüzdeki maçlara bakacağız" dedi."BUGÜN KONUNUN BU OLMAMASI GEREKİYOR"Dorukhan'ın kaptanlık pazubandını takmasıyla ilgili gelen soruya Yalçın şu yanıtı verdi: "Kulübümüz ekonomik şartlara uygun olanı yapmaya çalışıyor. Çok fazla oralara girmek istemiyorum. Ekonomi boyunu aşamazsanız, alamazsınız. Bu benim kontrolümde olan bir şey değil. Dorukhan'ın bandı takması olabilir. Bandı birinin takması gerekiyordu, o taktı. Bu maçta konunun bu olmaması lazım. Onu düşünecek durumda değiliz. Kimse takımını 10 kişi bırakmak istemez. Ama bu futbol, enteresan bir oyun. Böyle sonuçlar olduğu için güzel. Büyütmemek lazım. Önümüzdeki maçlara konsantre olmak istiyoruz" şeklinde konuştu."CENK ALTERNATİFLERDEN BİRİYDİ"

Cenk Tosun'un listedeki alternatif oyunculardan biri olduğuna değinen Sergen Yalçın, "Başka oyuncularla ilgilendik. Ekonomik anlamda istediğimiz şeyleri yapamıyoruz. Cenk camianın oyuncusu. Milli takımda ve Premier Lig'de oynayan önemli bir oyuncu. O da geldikten sonra umarım ondan da faydalanacağız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Olgucan KALKAN