Sergen Yalçın: "Bugün kazanmak çok önemliydi"

01.02.2020 19:46 | Son Güncelleme: 01.02.2020 19:58

Çaykur Rizespor deplasmanından 2-1'lik galibiyetle ayrılan Beşiktaş'da Teknik Direktör Sergen Yalçın, Beşiktaş'taki ilk maçında kazanmanın mutluluğunu yaşadığını ifade etti.



Süper Lig'in 20. haftasında Beşiktaş deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaştı. Mücadele Beşiktaş'ın 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, bugün kazanmanın önemli olduğunu ve aldıkları sorumlulukların farkında olduklarını belirtti. Yalçın, "Bugün için kazanmak çok önemliydi. Aldığımız sorumluluğun farkındayız. Üzerimizdeki sorumluluğun önemini biliyoruz. Kazanarak iyi adım atmış olduk. Kötü gidişat için bir hamle yapmış olduk. Çok mutluyuz. İyi bir mücadele gösterdik. İlk yarı tamamen bizim kontrolümüzden geçti. Yüzdeliklerimiz çok yüksekti, golü de bulduk ama şanssız bir gol yedik. İkinci yarı Rizespor bizden iyi başladı. Oyunun sonunda bulduğumuz gol bizi hayata döndürdü. Umarım bundan sonraki süreç hem bizim adımıza hem camiam adına çok daha iyi ve güzel olur. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. Zor bir süreçten geçiyoruz. İnşallah çok daha iyi olur. Kalan haftalar için yorum yapmak şu anda zor. Güvenimizin yerine gelmesi için maç kazanmak istiyoruz" dedi. - RİZE

Kaynak: İHA