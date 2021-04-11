Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Beşiktaş maçının ardından
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Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Beşiktaş maçının ardından

Anadolu Ajansı / Yunus Hocaoğlu - Haberler | Güncel

Süper Lig'in 34. haftasında deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 4-2 mağlup eden Beşiktaş'ın teknik direktörü Sergen Yalçın, 3 puan aldıkları için mutlu olduklarını söyledi.

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Süper Lig'in 34. haftasında deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 4-2 mağlup eden Beşiktaş'ın teknik direktörü Sergen Yalçın, 3 puan aldıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Sergen Yalçın, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, sakatlanan Cenk Tosun'un sezonu kapattığını ifade ederek, "Cenk Tosun ciddi bir sakatlık geçirdi ve sezonu kapattı. Her halde 5-6 aylık bir süre Cenk'i göremeyeceğiz gibi görünüyor. İnşallah bu süre daha kısalır ve en kısa zamanda döner. Allah'tan acil şifalar diliyorum, çok geçmiş olsun kendisine. Çok önemli bir oyuncu. Şampiyonada da takımımızın önemli oyuncularından biri olacaktı ama hayatta her şey insanın başına gelebiliyor. Her şeye hazırlıklı olmak gerekiyor o yüzden çok geçmiş olsun." diye konuştu.

Kazanarak dönmenin kendileri için çok değerli olduğunu anlatan Yalçın, "Bugün için 3 puan almak gerçekten değerliydi. Çünkü Erzurum deplasmanları herkes için gerçekten zordur. Kar yağar, hava soğuk olur zemin bozuk olur bir sürü problem olur havadan dolayı. Biz de bu sorunları oyun içinde yaşadık. Cenk gitti kaybettik kötü bir sakatlık yaşadı. Larin, Dorukhan, aynı şekilde gitti. Bazı oyuncularımız rakımdan da etkilendiler. O yüzden oyunsal anlamda iyi mücadele etmeye çalıştık. Bizim için kazanmak her şeyden çok önemliydi. Artık 3 puan almak çok değerli." değerlendirmesinde bulundu.

Yalçın, bundan sonraki maçlara final gözüyle baktıklarını dile getirerek, şöyle konuştu:

"Oyunsal anlamda tabii ki bir şeyler vermek istiyoruz ama çok iyi oynayıp 3 puan almadıktan sonra fazla bir anlamı olmuyor. Artık final odaklı düşünüyoruz ve bundan sonra tamamen final odaklı oynayacağız. Son bir hafta bizim için sezonun en zor haftasıydı. Milli takım arası bize iyi gelir diye düşünüyorduk maalesef öyle olmadı. Kovid-19 olanlar, sakatlar, cezalılar baya problem yaşadık bu hafta. Son 3 maçı 2 galibiyet 1 mağlubiyetle kapatmak... Biz 7 puan iyi diyorduk ama 6 aldık. Bir puan geride kaldık ama rakiplerimizin oynadığı maçlara baktığımız zaman çok da kötü gibi görünmüyor. Artık ligin final bölümüne gireceğiz son 8 haftaya giriyoruz. Çok zor bir süreç. İki haftada 5 maç oynayacak bütün takımlar. Maalesef trafik çok sıkışık, oyuncuları da anlamak lazım. Mücadele ediyorlar çok fazla maç oynayan oyuncular var. Lig, milli takım yavaş yavaş yorgunlukları ortaya çıkmaya başlıyor. Biz elimizdeki kadroyu en doğru şekilde kullanmaya çalışıyoruz."

Taraftarların kalan haftalarda kendilerine güvenmeye devam etmelerine isteyen Yalçın, sözlerini şöyle tamamladı:

"Belli bir grup içinde oynamaya çalışıyoruz inşallah kalan son bölümde de camiamızdan beklentimiz oyuncularımıza güvenmeleri. Çünkü biz elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Oyuncularımız, hepimiz maksimum seviyede konsantreyiz ve iyi çalışıyoruz. Zor bir 8 hafta, herkes 8'de 8'den bahsediyor ama bu ligde 8'de 8 biraz zor. Herkes artık çok mücadele etmeye başladı. Aşağıda savaş veren takımlar var, yukarıda başka bir savaş var. O yüzden 8'de 8 gibi bir rakamın hiç kimse için söz konusu olacağını düşünmüyorum. Ne kadar az hasar görürsek son 8 haftada bizim için o kadar iyi olur."

Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Beşiktaş maçının ardından
Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Beşiktaş maçının ardından
Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Beşiktaş maçının ardından
Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Beşiktaş maçının ardından
Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Beşiktaş maçının ardından

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Hocaoğlu

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