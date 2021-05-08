Sergen Yalçın: "Bu maça takılıp kalamayız"
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Sergen Yalçın: "Bu maça takılıp kalamayız"

Sergen Yalçın: 'Bu maça takılıp kalamayız'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Galatasaray deplasmanından 3-1'lik mağlubiyetle ayrılan Beşiktaş'ta Teknik Direktör Sergen Yalçın maçın ardından bu karşılaşmadan alınacak derslerle kalan 2 maça çıkacaklarını söyleyerek, "Bu maça takılıp kalamayız" dedi.

Galatasaray deplasmanından 3-1'lik mağlubiyetle ayrılan Beşiktaş'ta Teknik Direktör Sergen Yalçın maçın ardından bu karşılaşmadan alınacak derslerle kalan 2 maça çıkacaklarını söyleyerek, "Bu maça takılıp kalamayız" dedi.

Süper Lig'in 40. haftasında Galatasaray deplasmanında 3-1 mağlup olan Beşiktaş'ta Teknik Direktör Sergen Yalçın maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Soru almayan Sergen Yalçın, mağlubiyetten dolayı üzgün olduklarını belirterek, "Önemli bir derbiydi sezonun final bölümünde. İyi sonuçla dönmek isterdik ama mümkün olmadı. Oyun anlamında ortaya çok bir şey koyduğumuzu söylemek mümkün değil. Savunma arkasına yediğimiz bir top ve yapılan basit hatalarla mağlup olduk. Ama bu maça da çok fazla takılıp kalamayız. Alacağımız dersleri alıp salı günü oynayacağımız Karagümrük maçına hazırlanmalıyız. Kritik maçlarımız var sezonun bitişi için. Üzgünüz, inşallah bu maçı, kalan maçlarda telafi edebiliriz. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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