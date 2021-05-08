Sergen Yalçın: Bu maça takılıp kalamayız
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Sergen Yalçın: Bu maça takılıp kalamayız

Sergen Yalçın: Bu maça takılıp kalamayız
Demirören Haber Ajansı / Olgucan KALKAN - Haberler | Spor

Süper Lig'in 40'ıncı haftasında Beşiktaş, deplasmanda Galatasaray'a 3-1 mağlup oldu.

Süper Lig'in 40'ıncı haftasında Beşiktaş, deplasmanda Galatasaray'a 3-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.

"ÜZGÜNÜZ"Kaybettikleri için üzgün olduklarını dile getiren Sergen Yalçın, "Sezonun final bölümü için önemli bir derbiydi. Buradan iyi sonuçla dönmeyi isterdik ancak mümkün olmadı. Ortaya bir şeyler koyduğumuzu söylemek maalesef mümkün değil. Basit hatalar, penaltı ve savunma arkasına atılan toptan yediğimiz gol mağlup olmamızı sağladı. Bu açıdan üzgünüz. Bu maça takılıp kalamayız. Buradan alacağımız dersleri alıp, salı günü oynayacağımız Fatih Karagümrük maçına odaklanmamız gerekiyor. Sonrasında da hafta sonu bir maçımız daha var. Bugün için söylenecek tek şey üzgünüz. İnşallah kalan maçlarda bunu telafi ederiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Olgucan KALKAN

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