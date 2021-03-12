Sergen Yalçın bu kez tribünde
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Sergen Yalçın bu kez tribünde

12.03.2021 19:05 | Son Güncelleme: 12.03.2021 19:25
Sergen Yalçın bu kez tribünde

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Gaziantep FK karşısında gördüğü sarı kart nedeniyle Başakşehir maçını tribünden takip etti.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Gaziantep FK karşısında gördüğü sarı kart nedeniyle Başakşehir maçını tribünden takip etti.

Gaziantep FK mücadelesinin ikinci yarısında gördüğü sarı kartla bu sezonki dördüncü sarı kartını gören ve cezalı duruma düşen Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Başakşehir mücadelesini tribünden takip etti. Sezon başında Covid-19 testi pozitif çıktığı için Trabzonspor, Rio Ave ve Antalyaspor mücadelelerinde takımın başındaki yerini alamayan Sergen Yalçın, bu kez sarı kart cezası nedeniyle kulübede sahaya çıkamadı. Beşiktaş'ta Yardımcı Antrenör Murat Şahin takımın başında sahaya çıktı. - İSTANBUL

Sergen Yalçın bu kez tribünde

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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