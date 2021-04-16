Beşiktaş-MKE Ankaragücü maçının ardından - Sergen Yalçın
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Beşiktaş-MKE Ankaragücü maçının ardından - Sergen Yalçın

Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul - Haberler | Spor

Süper Lig'in 35. haftasında MKE Ankaragücü ile 2-2 berabere kalan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, puan kaybı için üzgün olduklarını söyledi.

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Süper Lig'in 35. haftasında MKE Ankaragücü ile 2-2 berabere kalan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, puan kaybı için üzgün olduklarını söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Yalçın, "İç sahada puan kaybettiğimiz için üzgünüz. Fire vermek istemiyoruz. Daha rahat bir pozisyon almak istiyorduk ama mümkün olmadı. Çok da kazanacak bir oyun oynadığımızı düşünmüyorum ama bizi üzen tarafı 2-0'ı yakaladıktan sonra iki penaltıyla rakibe puan vermemizdi. Oyuncuların buna tepki vermesi gerekiyordu. Daha sağlam durmaları ve daha agresif olmaları gerekiyordu. Maalesef bunları yapamadık. Beraberlik için üzgünüz. Önümüzde 7 maç var ve hala öndeyiz. Çıkarmamız gereken dersleri çıkaracağız." diye konuştu.

Bazı futbolcuların tavrından memnun olmadığını dile getiren Yalçın şunları kaydetti, "Rakiplerin maçları var, ne olacak göreceğiz. Oyunun böyle olmaması gerekiyor. Biz daha farklı bir oyun oynuyoruz. Bazı bölgelerin değişmesi, bazı oyuncuların tavır ve davranışları bizi üzdü. Özellikle bunlar beklenti olan oyunculardı. Bu hataları düzeltip öyle devam etmemiz gerekiyor yoksa kalan 7 haftada çok büyük sıkıntı yaşarız." ifadelerini kullandı.

Gelecek hafta oynanacak Demir Grup Sivasspor maçı ile ilgili de konuşan Yalçın, "Sivasspor'un çok fazla final maçı olduğunu düşünmüyorum. Daha 7 maçımız var ve hepsi zor maçlar. Tekrar eski oyunumuza, eski istek ve arzumuza dönüp önümüzdeki maçı kazanmak istiyoruz." dedi.

Oyuncu değişikliklerinden verim alamadıklarını da sözlerine ekleyen Yalçın, "Oyuncu değişikliklerinden istediğimiz verimi alamadık. Oğuzhan'ın yerine Mensah'ı aldık oyuna ama maalesef performansı aşağıda. Bu bölgeyi bir türlü oturtamadık. Burada 3 oyuncu var ama istediğimiz verimi alamıyoruz. Adem'i de kullanabilirdik ama bundan önceki süreçte ona da şans verdik, beklediğimiz performansın altında kaldı. Demek ki daha farklı bir sistem kurmak zorundayız bundan sonrası için." değerlendirmesinde bulundu.

Tedavisi devam eden Aboubakar'ın durumu ile ilgili konuşan Sergen Yalçın, Kamerunlu oyuncunun yarın antrenmana çıkıp çıkmayacağına bakacaklarını söyledi.

Beşiktaş-MKE Ankaragücü maçının ardından - Sergen Yalçın
Beşiktaş-MKE Ankaragücü maçının ardından - Sergen Yalçın
Beşiktaş-MKE Ankaragücü maçının ardından - Sergen Yalçın
Beşiktaş-MKE Ankaragücü maçının ardından - Sergen Yalçın

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul

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