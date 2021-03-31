Sergen Yalçın 'bir daha maçlarımıza istemiyoruz' dedi, MHK dinlemedi
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Sergen Yalçın 'bir daha maçlarımıza istemiyoruz' dedi, MHK dinlemedi

Demirören Haber Ajansı / Ali DANAŞ - Haberler | Spor
Sergen Yalçın 'bir daha maçlarımıza istemiyoruz' dedi, MHK dinlemedi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu'nun (MHK) Kasımpaşa - Beşiktaş maçına atadığı hakem Halil Umut Meler olay oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu'nun (MHK) Kasımpaşa - Beşiktaş maçına atadığı hakem Halil Umut Meler olay oldu.

Bilindiği gibi Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, 10 gün önce oynanan Fenerbahçe derbisi sonrası maçın hakemi Halil Umut Meler'i eleştirmiş ve 'bir daha maçlarımızda görmek istemiyoruz' demişti. Bu açıklamanın hemen 10 gün sonrasında siyah beyazlıların Kasımpaşa ile deplasmanda oynayacağı maça da MHK tarafından yine Halil Umut Meler'in atanması siyah beyazlı camiada çok büyük tepkilere yol açarken, Beşiktaş'ın gün içinde atama ile ilgili açıklama yapması bekleniyor.Bu arada MHK'nin bir takımın maçına üst üste aynı hakemi ataması çok görülen bir uygulama olmadığı için sosyal medyada büyük tepki topladı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali DANAŞ

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