Sergen Yalçın Beşiktaş'tan ayrıldı mı? Beşiktaş'ta kalacak mı? Sözleşme yenileyecek mi? Son durum nedir?

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın kalacak mı? Sergen Yalçın ayrılıyor mu? Sergen Yalçın sözleşme imzalayacak mı? Son dakika Sergen Yalçın takımda kalacak mı yoksa başka takıma mı gidecek? Futbol severler tarafından merak edilen konular arasında Sergen Yalçın takımda duracak mı yoksa ayrılacak mı soruları geliyor. Cevaplar haberimizde...

Beşiktaş taraftar grubu çArşı, teknik direktör Sergen Yalçın'ın siyah beyazlı kulüpte çalışmama kararı almasının ardından bir paylaşımda bulundu. Açıklamada "Burası Beşiktaş herkes kendine gelsin! Sevindik sevincimizi kursağımızda bırakmayın. Daha iyisi için umutlandık umudumuzu yıkmayın. Bizim için aslolan Beşiktaş'tır. Herkes gider bize tek Beşiktaş kalır. Gideceğimiz tek kapı Beşiktaşımızın kapısıdır" denildi.

Beşiktaş yönetimi, yeni sözleşme için görüşmelerini sürdürdüğü Sergen Yalçın ile henüz anlaşma sağlayamadı. Siyah-beyazlı taraftarlar, gelecek sezon siyah-beyazlı takımı çalıştırmayacağı öne sürülen 48 yaşındaki çalıştırıcının evinin önünde toplandı. Taraftarlar "Yönetim uyuma Sergen'i getir" şeklinde sloganlar atıyor.

Beşiktaş yönetimi ile anlaşamadığı ve yolları ayıracağı konuşulan Sergen Yalçın 'ın evinin önünde toplanan siyah-beyazlı taraftarlar "Yönetim uyuma Sergen'i getir" şeklinde tezahüratlar yapıyor. Peki, Sergen Yalçın Beşiktaş'tan ayrıldı mı? Beşiktaş'ta kalacak mı? Sözleşme yenileyecek mi? Sergen Yalçın ile ilgili son gelişmeler nelerdir?

NE OLMUŞTU?

Bir aydır yeni sözleşme için yapılan görüşmeler dün tıkandı. Yalçın, Rıdvan Dilmen'e masadan kalktığını ve bunu yazabileceğini söyledi. Yönetim kaynaklarıysa hocayla bugün bir görüşme için daha şartların zorlanacağı bilgisini verdi. Ama Yalçın, dün akşamdan itibaren telefonunu kapattı.

DÜN YAŞANAN GELİŞMELER NELERDİR?

Beşiktaş yılan hikayesine dönen Sergen Yalçın'la yeni sözleşme görüşmelerinde artık mutlu sona çok yakın. Başarılı hoca, yönetimin sunduğu 22 milyon TL'lik iyileştirilmiş maaş teklifini kabul etti. Resmi imzaların Ahmet Nur Çebi ile Sergen Yalçın arasında gerçekleştirilecek son toplantıdan sonra atılması planlanıyor.

Beşiktaş yönetimi ile Sergen Yalçın arasında yeni sözleşme için görüşme gerçekleşti. Olumlu geçen toplantı sonrasında başarılı hocanın yeni teklifi kabul ettiği öğrenildi.

RESMİ İMZALARIN ATILDIĞI HABERLERİ ÇIKTI

Sabah saatlerinden bu yana kulüp binasında bulunan Beşiktaş yönetim kurulu, aralarındaki yaptıkları görüşme sonrası Emre Kocadağ aracılığıyla Sergen Yalçın'a 'Yeniden görüşelim' cevabını iletti. Son olarak iyileştirilmiş haliyle 22 milyon TL maaş önerilen Sergen Yalçın da bu teklifi kabul etti. Prensip anlaşması sonrası resmi imzalar Ahmet Nur Çebi ile Sergen Yalçın arasındaki görüşme sonrası atılacak.

EURO 2020 TÜRKİYE-GALLER MAÇI SONRASI YAŞANAN GELİŞMELER

A Milli Futbol takımı, EURO 2020'den elendikten sonra TFF'den hızlı bir hamle geldi. TFF'nin, Beşiktaş'la henüz sözleşme imzalamayan Sergen Yalçın'a mesaj gönderdiği iddia edildi. A Milli Takım Sorumlusu Selim Soydan'ın, Galler maçı sonrasında Sergen Yalçın'a teklif götürdüğü öne sürüldü.

Beşiktaş'ta yönetimin Sergen Yalçın'ın biten sözleşmesinin bir türlü uzatamaması hakkında birçok şey yazıldı çizildi. Sezonu iki kupayla tamamlayan başarılı teknik adamın yıllık ücretinin artırılmasını ve transferde tek yetkili isim olma taleplerinde bulunduğu ileri sürüldü. Ancak perde arkasındaki gerçek farklı.

GALLER MAÇI SONRASI GÖRÜŞME

Bakü'deki Galler maçı sonrası A Millî Takım Sorumlusu Selim Soydan, Sergen Yalçın ile bir görüşme gerçekleştirdi ve Beşiktaş'a imza atmasında acele etmemesini istedi.

22 HAZİRAN SALI BUGÜNKÜ GELİŞMELER NELER?

Beşiktaş yönetimi ile yeni sezon için anlaşamayan ve köprüleri atan Sergen Yalçın'ın telefonla görüştüğü yakın arkadaşı Acun Ilıcalı'ya siyah-beyazlı takımda devam etmeyeceğini gerekçeleri ile anlattığı ortaya çıktı.

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'la yapılan görüşmeler uzayınca taraflar arasında ipler koptu. Yalçın'ın şampiyonluk priminin geç yatırılması, masaya geç oturulması ve ilk teklifin çok düşük olması nedeniyle kırgın olduğu ifade edilirken yol ayrımının ardından çeşitli iddialar ortaya atıldı.

"BU YAŞANANLAR BENİ ÇOK ÜZDÜ"

Beşiktaş'ın Sergen Yalçın kararı gündeme bomba gibi düşerken siyah beyazlı taraftarlar yönetimi sert şekilde eleştiriyor. Bomba etkisi yaratan ayrılık kararının ardından Sergen Yalçın'ın "Ben hiçbir zaman parayı sorun yapmadım. Öyle olsa diğer teknik direktörler gibi yönetimle görüşmeleri için avukatlarımı yollar, sözleşmeye ağır maddeler koyardım. Beşiktaş'a gelirken para konuşmadım, şimdi mi konuşacağım! Ama bu yaşananlar beni çok üzdü. Onurum, gururum kırıldı. Sezon bitmiş 35 gündür bekletiliyorum. Mobbinge uğradığımı düşünüyorum" ifadelerini kullandığı öğrenildi.

ACUN ILICALI İLE PAYLAŞTI

Fanatik'in haberine göre ise Sergen Yalçın, Beşiktaş ile devam etmeyeceğini yakın arkadaşı Acun Ilıcalı'ya söyledi. Telefonda Ilıcalı ile görüşme yapan Yalçın, yaşanan sürecipaylaşırken 1 ayı aşkın sürede yapılan görüşmeler sonucunda bu duruma gelindiğini aktardı.

SERGEN YALÇIN'IN BU SEZONKİ BAŞARISI

2020-21 sezonunda 40 maç sonunda 84 puan ve averajla şampiyon olan Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'ı aynı zamanda 10 yıl sonra Ziraat Türkiye Kupası'nı da kazanmayı başarmıştı. Beşiktaş 12 yıl sonra sezonu çifte kupa ile kapattı.

SERGEN YALÇIN BEŞİKTAŞ'TA KALACAK MI YOKSA KESİN OLARAK AYRILIYOR MU?

Bir aydır yeni sözleşme için yapılan görüşmeler dün tıkandı. Yalçın, Rıdvan Dilmen'e masadan kalktığını ve bunu yazabileceğini söyledi. Yönetim kaynaklarıysa hocayla bugün bir görüşme için daha şartların zorlanacağı bilgisini verdi. Ama Yalçın, dün akşamdan itibaren telefonunu kapattı.

Sergen Yalçın, Beşiktaş'tan ayrılacak mı yoksa takımda kalacak mı henüz netleşmedi.