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Sergen Yalçın, Beşiktaş'ta ilk idmanına çıktı

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Sergen Yalçın, siyah-beyazlı takımla ilk idmanına çıktı.

29.01.2020 20:58 | Son Güncelleme: 29.01.2020 21:16
Sergen Yalçın, Beşiktaş'ta ilk idmanına çıktı

'ın yeni teknik direktörü , siyah-beyazlı takımla ilk idmanına çıktı.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Sergen Yalçın, Süper Lig'in 20. haftasında 1 Şubat Cumartesi günü Çaykur Rizespor'la deplasmanda oynanacak maçın hazırlıklarında yeni takımının antrenmanını yönetti.

Sergen Yalçın, idman öncesi sahada futbolcularla tanışma toplantısı gerçekleştirdi.

Kaynak: AA
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