Sergen Yalçın, Beşiktaş'ta ilk idmanına çıktı
Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Sergen Yalçın, siyah-beyazlı takımla ilk idmanına çıktı.
Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Sergen Yalçın, siyah-beyazlı takımla ilk idmanına çıktı.
Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Sergen Yalçın, Süper Lig'in 20. haftasında 1 Şubat Cumartesi günü Çaykur Rizespor'la deplasmanda oynanacak maçın hazırlıklarında yeni takımının antrenmanını yönetti.
Sergen Yalçın, idman öncesi sahada futbolcularla tanışma toplantısı gerçekleştirdi.