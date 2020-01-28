Sergen Yalçın Beşiktaş'ta

28.01.2020 19:55 | Son Güncelleme: 28.01.2020 19:55

Beşiktaş Kulübü, teknik direktörülük için Sergen Yalçın ile anlaştı.

Beşiktaş Kulübü, geçtiğimiz günlerde prensip anlaşmasına vardığı Teknik Direktör Sergen Yalçın ile büyük ölçüde anlaştı. Abdullah Avcı'dan boşalan teknik direktörülük koltuğu için siyah-beyazlı yönetim, 47 yaşındaki teknik adam Sergen Yalçın ile büyük ölçüde anlaştı. Yarın takımın başında idmana çıkması beklenen Yalçın'ın transferi için resmi açıklamanın da kısa süre içinde yapılması bekleniyor.

(İHA)

Kaynak: İHA