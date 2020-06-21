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Sergen Yalçın: "Beşiktaş şampiyonluğa oynayan bir kadro kuracak"

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Denizlispor'u deplasmanda 5-1 mağlup ettikleri maçın ardından kulübün önümüzdeki sezon genç oyuncularla kadro kuracağı yönündeki söylentilere tepki göstererek, "Önümüzdeki sezon Beşiktaş genç oyuncular ile falan oymayacak, Beşiktaş şampiyonluğa oynayan...

Sergen Yalçın:
21.06.2020 00:22 | Son Güncelleme: 21.06.2020 01:02

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Denizlispor'u deplasmanda 5-1 mağlup ettikleri maçın ardından kulübün önümüzdeki sezon genç oyuncularla kadro kuracağı yönündeki söylentilere tepki göstererek, "Önümüzdeki sezon Beşiktaş genç oyuncular ile falan oymayacak, Beşiktaş şampiyonluğa oynayan bir kadro kuracak, iyi bir kadro kuracak" dedi.

Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda Denizlispor ile karşılaşan Beşiktaş 5-1'lik gibi farklı bir skorla rakibini mağlup etti. Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda Sergen Yalçın, 2 haftanın ardından galibiyet aldıkları için çok memnun olduklarını ifade etti. Sergen Yalçın, genç oyunculara şans tanıdıklarını ve performanslarından mutlu olduğunu belirterek, "Oyunla ilgili kazandığımız için tabii ki mutluyuz. 2 haftadır kazanamıyorduk. Bu galibiyet bize moral oldu, bunu bilelim. Oyun içinde elbette çok iyi oynadığımız bölümler var. İlk yarım saatte çok yüksek bir tempomuz vardı. Rakip karşılık verdiğinde, zorlanınca oyun bizim lehimize döndü. Bu yüzden ilk yarım saatlik bölüm çok kolay oldu. Onun için oyuncularıma teşekkür ediyorum. Yavaş yavaş herkes maç oynayacak seviyeye geliyor. 3 aylık bir aradan sonra kolay değil tabii bu sıcak havada oyuncuların mücadele etmesi. Galibiyetten dolayı mutluyuz. Genç oyuncularımız vardı bugün. En baştan başlayan sonradan kaptanımız, altyapıdan gelen oyuncularımız. Onlar da yavaş yavaş takımımıza alışmaya başladı. Onların da performansı önemli özellikle memnunum inşallah bu süreklilik bizim adımıza devam eder" dedi.

"2-3 tane maç oynayan genç oyuncuları çok büyütüyoruz"

Genç oyuncular ile ilgili yapılan değerlendirmeleri doğru bulmadığını vurgulayan Sergen Yalçın, oyuncuları tam anlamıyla görmeden havaya sokmanın doğru olmadığını aktardı. Türkiye'de genç oyuncular ile ilgili çok ciddi sorunlar yaşandığını anımsatan Sergen Yalçın, "Yeni oynamaya başlayan, 2-3 tane maç oynayan genç oyuncuları çok büyütüyoruz. Öncelikle onu söyleyeyim, o yüzden genç oyuncuları havaya sokmanın çok iyi olduğunu düşünmüyorum. Çünkü oyuncular bundan çok etkileniyor. Eskiden bazı arkadaşlardan bunun örneğini çok fazla gördük. Bizim genç oyuncularımız var, onları kullanıyoruz. Çok fazla havaya sokmayalım. Çünkü daha çok gençler. Çünkü önlerinde çok uzun bir futbol hayatları var. Bırakalım önce kendilerini ispatlasınlar, oynasınlar ve gelmesi gereken yerlere gelsinler. Onlarla ilgili düşüncelerimizi sonra konuşuruz, o yüzden çok sağılık görmüyoruz onlarla ilgili konuşmayı" diye konuştu.

"Farklı bir algı oluşturulmasın bizim camiamızla ilgili

Beşiktaş'ın küçülmeye gideceği yönündeki söylentilere de açıklık getiren ve bunların doğru olmadığını yenileyen Sergen Yalçın açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Bugün 4 genç oyuncumuzla maçı bitirdik, bu onlara değer verdiğimizi genç oyuncuların bizler için önemli olduğunu ama sadece genç olduğu için de Beşiktaş'ta oynayamayacağını belirtmek isterim. Çünkü son dönemde özellikle sosyal medya ve basında bu tür konularla ilgili bizlere mesajlar geliyor. Önümüzdeki sezon Beşiktaş genç oyuncular ile falan oynamayacak, Beşiktaş şampiyonluğa oynayan bir kadro kuracak, iyi bir kadro kuracak. Önümüzdeki senede bütün kupaları da kazanmak için oyuncularımızla elimizden geleni yapacağız. O yüzden küçülmeye falan gitmiyoruz, öyle bir niyetimiz de yok. Genç oyuncularımız var kullanmamız gerekenleri kullanacağız, kullanmamamız gerekenleri de kullanmayacağız. O yüzden farklı bir algı oluşturulmasın bizim camiamızla ilgili. Biz önümüzdeki sene şampiyonluğa oynayan bir kadro kuracağız. O yüzden herkesin bunun anlamasını istiyorum." - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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