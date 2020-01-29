Sergen Yalçın, Beşiktaş ile ilk antrenmanına çıktı
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Sergen Yalçın, Beşiktaş ile ilk antrenmanına çıktı

Beşiktaş'ın çiçeği burnunda teknik direktörü Sergen Yalçın, takımıyla ilk antrenmana çıktı.

29.01.2020 21:20 | Son Güncelleme: 29.01.2020 21:20
Sergen Yalçın, Beşiktaş ile ilk antrenmanına çıktı

'ın çiçeği burnunda teknik direktörü , takımıyla ilk antrenmana çıktı.

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Sergen Yalçın, ilk antrenmanına çıktı. Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını yöneten başarılı teknik adam, antrenman öncesi ise sahada futbolcularla tanışma toplantısı gerçekleştirdi.

(İHA)

Kaynak: İHA
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