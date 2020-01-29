Sergen Yalçın, Beşiktaş ile ilk antrenmanına çıktı
Beşiktaş'ın çiçeği burnunda teknik direktörü Sergen Yalçın, takımıyla ilk antrenmana çıktı.
29.01.2020 21:20 | Son Güncelleme: 29.01.2020 21:20
Beşiktaş'ın çiçeği burnunda teknik direktörü Sergen Yalçın, takımıyla ilk antrenmana çıktı.
Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Sergen Yalçın, ilk antrenmanına çıktı. Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını yöneten başarılı teknik adam, antrenman öncesi ise sahada futbolcularla tanışma toplantısı gerçekleştirdi.
(İHA)
Kaynak: İHA