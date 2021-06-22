Sergen Yalçın Beşiktaş ile anlaştı mı?
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Sergen Yalçın Beşiktaş ile anlaştı mı?

Sergen Yalçın Beşiktaş ile anlaştı mı?
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Son Dakika: Sergen Yalçın Beşiktaş ile anlaştı mı? Beşiktaş 'ta 2. Sergen Yalçın dönemi başlıyor. Siyah-beyazlılarla 1,5 senelik sözleşme imzalayan ve bu süre zarfında Süper Lig ile Türkiye Kupası kazanan Sergen Yalçın'ın sözleşmesi bitmiş ve kulüple olan görüşmeler tıkanmıştı. Peki, Sergen Yalçın Beşiktaş ile anlaştı mı? Beşiktaş Sergen Yalçın'la anlaştı mı?

Son Dakika: Sergen Yalçın Beşiktaş ile anlaştı mı? Beşiktaş 'ta 2. Sergen Yalçın dönemi başlıyor. Siyah-beyazlılarla 1,5 senelik sözleşme imzalayan ve bu süre zarfında Süper Lig ile Türkiye Kupası kazanan Sergen Yalçın'ın sözleşmesi bitmiş ve kulüple olan görüşmeler tıkanmıştı. Peki, Sergen Yalçın Beşiktaş ile anlaştı mı? Beşiktaş Sergen Yalçın'la anlaştı mı? İşte detaylar haberimizde…

SERGEN YALÇIN BEŞİKTAŞ İLE ANLAŞTI MI?

Ahmet Nur Çebi ve Sergen Yalçın, Emre Kocadağ'ın evinde bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşme sonucunda iki taraf da anlaşmaya vardı. Buna göre Sergen Yalçın, 1 yıl daha Beşiktaş'ın hocası olacak. Anlaşmanın hemen ardından açıklamada bulunan başkan Ahmet Nur Çebi, "Hayırlı olsun. İşimizi bitirdik, hayırlısıyla yola devam edeceğiz" dedi.

Son dakika: Beşiktaş, Sergen Yalçın'la yeni sözleşme görüşmelerinde mutlu sona ulaştı. Ahmet Nur Çebi, Emre Kocadağ ve Sergen Yalçın arasında gerçekleştirilen son görüşmeden olumlu sonuç çıktı. Başarılı hoca, yeni sezonda da takımın başında olacak. Siyah-beyazlı kulüp sosyal medya hesabından, "10'un yeri burası" notuyla Emre Kocadağ, Sergen Yalçın ve Ahmet Nur Çebi'nin beraber çektirdiği fotoğrafı paylaşarak anlaşmanın gerçekleştiğini resmen duyurdu.

BEŞİKTAŞ SERGEN YALÇIN'LA ANLAŞTI MI?

Beşiktaş sosyal medya hesabından, "10'un yeri burası" notuyla bir paylaşım yaparak Sergen Yalçın'ın yeni sözleşme imzaladığını resmen duyurdu.

Sergen Yalçın'la yürütülen sözleşme görüşmelerinin aktörlerinden Emre Kocadağ imzanın ardından, "10'un evi Beşiktaş" notuyla paylaşım yaptı.

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