Sergen Yalçın: "Beş günde iki kupa kazanmak çok önemli"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Sergen Yalçın: "Beş günde iki kupa kazanmak çok önemli"

İhlas Haber Ajansı / Ali Gözeten - Haberler | Spor

- Sergen Yalçın: "Beş günde iki kupa kazanmak çok önemli" Beş günde iki kupa kazanmanın çok önemli olduğunu söyleyen Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, "Emeklerin karşılığının iki kupayla alınması bizi mutlu etti.

- Sergen Yalçın: "Beş günde iki kupa kazanmak çok önemli"

İZMİR - Beş günde iki kupa kazanmanın çok önemli olduğunu söyleyen Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, "Emeklerin karşılığının iki kupayla alınması bizi mutlu etti. Böyle bir sezonda 2 kupa kazanmak camiamız için önemliydi" şeklinde konuştu.

Antalyaspor'u 2-0 mağlup ederek 59. Ziraat Türkiye Kupası'nın sahibi oldukları maçın ardından konuşan Beşiktaş'ın teknik direktörü Sergen Yalçın, çok zor bir maç oynadıklarını ifade ederek, "Antalyaspor da güçlü bir takım, buraya gol yemeden geldiler. Kupanın da iddialı takımıydı. Zaman zaman bizim, zaman zaman onların üstün olduğu bir maçtı" dedi.

Lig şampiyonluğu sonrası futbolcuların üzerine rehavet düşmesinden korktuğunu ifade eden Yalçın, "Oyuncularımız çok fazla rehavete kapılmadan bu maça hazırlandılar. Beş günde iki kupa kazanmak çok önemli. Buraya zor yollardan geldik. Emeklerin karşılığının iki kupayla alınması bizi mutlu etti. Böyle bir sezonda 2 kupa kazanmak camiamız için önemliydi" diye konuştu.

Kupayı taraftarlarına armağan ettiklerini söyleyen Yalçın, "Kazandığımız kupadaki en büyük pay futbolcularımızın. Aylardır savaşan, yıpranan onlar. Onlara çok teşekkür ediyorum bizi gururlandırdıkları için" dedi.

Sergen Yalçın: 'Beş günde iki kupa kazanmak çok önemli'
Sergen Yalçın: 'Beş günde iki kupa kazanmak çok önemli'
Sergen Yalçın: 'Beş günde iki kupa kazanmak çok önemli'
Sergen Yalçın: 'Beş günde iki kupa kazanmak çok önemli'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ali Gözeten

Fraport TAV Antalyaspor ile Beşiktaş arasındaki Ziraat Türkiye Kupası final müsabakasının ilk yarısı Beşiktaş'ın 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Fraport TAV Antalyaspor ile Beşiktaş arasındaki Ziraat Türkiye Kupası final müsabakasının ilk yarısı Beşiktaş'ın 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Ziraat Türkiye Kupası final maçında Antalyaspor'u 2-0 yenen Beşiktaş şampiyon oldu
Ziraat Türkiye Kupası final maçında Antalyaspor'u 2-0 yenen Beşiktaş şampiyon oldu
Futbol: Ziraat Türkiye Kupası finali
Futbol: Ziraat Türkiye Kupası finali
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Deniz Demir Meral Akşener Mustafa Sarıgül Fahrettin Altun
Magazin Cansu Dere Feyza Aktan Burak Sergen Ceyda Düvenci
Spor Muslera Cenk Tosun Cüneyt Çakır Rıza Çalımbay Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Sergen Yalçın: "Beş günde iki kupa kazanmak çok önemli" - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.5.2021 01:03:03. #1.16#

title