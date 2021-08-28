Sergen Yalçın, Batshuayi ve Teixeira'ya formayı verdi! İşte Beşiktaş-Fatih Karagümrük maçında ilk 11'ler
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Sergen Yalçın, Batshuayi ve Teixeira'ya formayı verdi! İşte Beşiktaş-Fatih Karagümrük maçında ilk 11'ler

Sergen Yalçın, Batshuayi ve Teixeira'ya formayı verdi! İşte Beşiktaş-Fatih Karagümrük maçında ilk 11'ler
Haberler.com / Ali Gülhan - Haberler | Spor

Süper Lig'in 3. haftasında Beşiktaş, sahasında Fatih Karagümrük'le karşılaşıyor. Vodafone Park'ta 21.45'te başlayacak karşılaşmayı hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Sergen Yalçın, dünyaca ünlü yeni transferler Michy Batsuayi ve Alex Teixeira'ya bu maçta ilk 11'de şans verdi.

Beşiktaş, Süper Lig'in 3. haftasında Vodafone Park'ta Fatih Karagümrük'le karşılaşıyor. Geçen hafta Gaziantep FK deplasmanında 2 puan bırakan Kara Kartal, sahasında Karagümrük'ü mağlup etmek istiyor.

BEŞİKTAŞ'TA N'SAKALA YOK

Geçen hafta oynanan Gaziantep maçında aniden yere yığılan ve sonrasında da hastaneye kaldırılan Fabrice N'Sakala mücadelede forma giyemeyecek. Fatih Karagümrük'te ise sakatlığı bulunan İtalyan futbolcu Fabio Borini, karşılaşmada forma giyemeyecek.

İŞTE İLK 11'LER

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida, Welinton, Rıdvan, Josef, Ghezzal, Salih, Teixeira, Larin, Batshuayi

Fatih Karagümrük: Viviano, Hedenstad, Balkovec, Zukanovic, Benatia, Biglia, Erhun, Jimmy, Frei, Musa, Pesic

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Sergen Yalçın, Batshuayi ve Teixeira'ya formayı verdi! İşte Beşiktaş-Fatih Karagümrük maçında ilk 11'ler - Haberler Spor
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