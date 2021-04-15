Sergen Yalçın aşı oldu: "Bu neymiş böyle ya"
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Sergen Yalçın aşı oldu: "Bu neymiş böyle ya"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

- Sergen Yalçın aşı oldu: "Bu neymiş böyle ya" Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Covid-19 aşısı oldu.

Aşı yaptıran Sergen Yalçın'ın verdiği komik tepkiler sosyal medyayı salladı
Aşı yaptıran Sergen Yalçın'ın verdiği komik tepkiler sosyal medyayı salladı
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- Sergen Yalçın aşı oldu: "Bu neymiş böyle ya"

İSTANBUL - Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Covid-19 aşısı oldu. Yalçın'ın aşı olurken verdiği tepkiler, hemşireleri güldürdü.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Covid-19 aşısı aldı. Yalçın, aşı olduğu anın görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşırken, hem izleyenleri hem de aşıyı yapan hemşireleri güldürdü. İğnenin yapıldığı anda bağıran Sergen Yalçın, "Bu neymiş böyle ya" derken, aşıyı yapan hemşireler de "Şaka mısınız? Herhalde gerçek yapmıyorsunuz" diyerek güldüler.

Sergen Yalçın aşı oldu: 'Bu neymiş böyle ya'
Sergen Yalçın aşı oldu: 'Bu neymiş böyle ya'
Sergen Yalçın aşı oldu: 'Bu neymiş böyle ya'
Sergen Yalçın aşı oldu: 'Bu neymiş böyle ya'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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