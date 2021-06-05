Sergen Yalçın artık ilişkisini gizlemiyor

Türkiye Süper Lig'i Beşiktaşla zirvede tamamlayan Sergen Yalçın, sezon biter bitmez Ukraynalı sevgilisi Lisaveti Karibskaya ile Çeşme'de tatile gitti. Teknik adam, ilişkisini de saklamayarak, her yerde beraber gidiyor. İşte detaylar...

Bu sezonu şampiyon tamamlayan Beşiktaş'ın teknik direktörü Sergen Yalçın, artık ilişkisini saklamıyor. Eski futbolcu, yaklaşık altı aydır birlikte olduğu Lisaveti Karibskaya ile aşkını artık saklamıyor. İlk olarak Snob Magazin'in ortaya çıkardığı ilişikiden sonra Yalçın sevgilisiyle ilk kez poz verdi.

Sezon bittikten sonra Çeşme'deki villasına tatile başlayan Yalçın'a sevgilisi de eşlik ediyor.

Teknik adam tüm mekanlara Karibskaya el ele giderek, Ukraynalı güzeli arkadaşlarıyla tanıştırdığı ortaya çıktı. Yalçın, dün akşam saatlerinde Sezer Çakır'la bir araya geldi. Çakır, Sergen Yalçın, Karibskaya ve bir arkadaşıyla çektiği selfie'yi Instagram'ın hikaye bölümünden paylaştı.

Kaynak: Snob Magazin