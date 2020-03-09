Sergen Yalçın Ankaragücü Maçının Ardından Konuştu Süper Lig'in 25'inci hafta açılış maçında Beşiktaş sahasında MKE Ankaragücü ile karşı karşıya geldi. Zorlu karşılaşmayı siyah-beyazlılar 2-1 kazandı ve puanını 43 yaptı. Maç sonunda açıklamalarda bulunan Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, "Yukarıdan kopmamaya çalışıyoruz. Ligde her maç zor. Hedef koymak istiyorsak Galatasaray'ı yenmeliyiz. Önümüzde 9 günlük süre var. Çalışacağız." ifadelerini kullandı..

Süper Lig'in 25'inci hafta açılış maçında Beşiktaş sahasında MKE Ankaragücü ile karşı karşıya geldi. Zorlu karşılaşmayı siyah-beyazlılar 2-1 kazandı ve puanını 43 yaptı. Maç sonunda açıklamalarda bulunan Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, "Yukarıdan kopmamaya çalışıyoruz. Ligde her maç zor. Hedef koymak istiyorsak Galatasaray'ı yenmeliyiz. Önümüzde 9 günlük süre var. Çalışacağız." ifadelerini kullandı.. Kaynak: Dugout