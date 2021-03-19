Sergen Yalçın: 2 - Erol Bulut: 1
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Sergen Yalçın: 2 - Erol Bulut: 1

19.03.2021 12:15 | Son Güncelleme: 19.03.2021 12:30
Sergen Yalçın: 2 - Erol Bulut: 1

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın ve Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, bugüne kadar 3 kez karşı karşıya geldi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın ve Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, bugüne kadar 3 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda Yalçın'ın ekiplerinin 2-1'lik üstünlüğü bulunuyor.

Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe, Vodafone Park'ta karşı karşıya gelecek. Haftanın en önemli mücadelesinde iki takım da sahadan kayıpsız ayrılmanın hesaplarını yapıyor. Ligde 1 maçı eksik olmasına karşın lider durumda bulunan Beşiktaş, koltuğunu korumak istiyor. Gençlerbirliği karşısında alınan mağlubiyetle ağır yara alan Fenerbahçe ise yarışta 'Ben de varım' demek istiyor. İki ekibin teknik direktörleri Sergen Yalçın ve Erol Bulut da bu maçla birlikte kariyerlerinde 4. kez karşı karşıya gelecek.

3 MAÇTA 15 GOL ATILDI!

İki teknik adamın karşı karşıya geldiği ilk mücadele 2019-2020 sezonunun ilk yarısında gerçekleşti. Yeni Malatyaspor'u çalıştıran Sergen Yalçın, Alanyaspor'un başındaki Erol Bulut'u iç sahada ağırladı. Ceyhun, Junior Fernandes ve Cisse'nin golleriyle Alanyaspor deplasmanda 3-0 öne geçerken, Yeni Malatyaspor; Bifouma ve Jahovic'le farkı 1'e indirse de sahadan 3-2'lik mağlubiyetle ayrıldı. Sezonun ikinci yarısında Beşiktaş'ın başına geçen Sergen Yalçın, Alanyaspor deplasmanında boy gösterdi. Erol Bulut'un ekibi Junior Fernandes'in golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapatsa da, Beşiktaş ikinci yarıda Burak Yılmaz'ın golleriyle 2-1 kazandı. İki teknik adam bu sezonun ilk yarısında ise Kadıköy'de karşı karşıya geldi. Beşiktaş, Fenerbahçe karşısında Aboubakar (2), Necip Uysal ve N'Sakala'nın golleriyle 4-3 kazandı. Fenerbahçe'nin gollerini Cisse ve Ozan Tufan (2) kaydetti. İki teknik adamın karşı karşıya geldiği 3 maçta tam 15 gol atıldı.

(Bozhan Memiş/İHA)

Sergen Yalçın: 2 - Erol Bulut: 1

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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