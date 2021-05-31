Sergen Piçinciol: "Hedef küme düşmemekti ama Süper Lig'e yükseldik"
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Sergen Piçinciol: "Hedef küme düşmemekti ama Süper Lig'e yükseldik"

Sergen Piçinciol: 'Hedef küme düşmemekti ama Süper Lig'e yükseldik'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Bu sezon elindeki kısıtlı kadro ve maddi sıkıntılar nedeniyle şampiyonluk beklentilerinin az olduğu Giresunspor'un buna rağmen 44 yıllık Süper Lig özlemini bitiren başarı hikayesini 3. Lig'den, Süper Lig'e taşıdığı genç stoper oyuncusu Sergen Piçinciol anlattı.

Bu sezon elindeki kısıtlı kadro ve maddi sıkıntılar nedeniyle şampiyonluk beklentilerinin az olduğu Giresunspor'un buna rağmen 44 yıllık Süper Lig özlemini bitiren başarı hikayesini 3. Lig'den, Süper Lig'e taşıdığı genç stoper oyuncusu Sergen Piçinciol anlattı.

Sezon başı 3. Ligde mücadele eden Nazilli Belediyespor'dan, Giresunspor'a transfer olarak 24 maçta görev alıp, 3 gol, bir asisti bulunan genç futbolcu Sergen Piçinciol, saha dışında yaşananları anlattı. Giresunspor'un sezon başında tek hedefinin küme düşmemek olduğunu kaydeden Sergen Piçinciol, "Sezon başı kulübün elinde bir tane oyuncu vardı ve imkanlarda oldukça kısıtlıydı. Sonra başkan çok çaba sarf etti hakkını vermek lazım. Sezon başında yönetim tarafından, "Küme düşmeyelim, play- offu kovalarsak da önünüzü kesmeyiz" denildi. Yola bu düşünceyle çıktık ama çok güzel bir yola çıkmışız. Başkan ve yönetim çok güzel bir takım kurdu. Bizde güvenleri boşa çıkarmamak için elimizden geleni yaptık. Taraftarın isteği bize güveni başarımız da çık büyük etkisi oldu. Başarı geldikçe hedef de büyüdü. 44 yıllık Süper Lig özleminin bitmesi için beklentiler arttıkça bizim de üzerimizde psikolojik bir baskı oluşuyordu. Çok stresli dönemler geçirdik. 12'de 12 yaptığımızda her şey çok iyiydi, ancak daha sonra 3'te sıfır çektik ve bu skor sonrasında psikolojik bir çöküş yaşadık. Ancak biz bir birimize takım olarak güvenimizi kaybetmedik. Takım olmak derler ya işte biz o takım ruhunu kaybetmedik ve başarabileceğimize inanıyorduk. Yönetim de yanımızdaydı. Bu da çok önemliydi. Ayrıca ifade etmek istiyorum ki Giresunspor camiası futbolu çok iyi biliyor. Takımını desteklemeyi, motive etmeyi çok iyi başarıyor. Bizim başarımızın arkasındaki asıl motivasyon bu şehrin gücüdür" şeklinde konuştu.

"Para için değil, takım ruhuyla oynadık"

Giresunspor'un başarısında asla paranın söz konusu olmadığını da ifade eden Sergen, "Her takımda olabileceği gibi zaman zaman ödemelerde gecikmeler oldu ama asla mağduriyet yaşamadık. Hiçbir şekilde de başarımızda başarısızlığımızda da asla para konusu geçmedi. Bir takım ruhla oynar derler ya biz o ruhu yakalamıştık. Kulüp, paraya değer veren değil, başarıya aç ve kendini ispat etmek isteyen futbolculardan kurulmuştu. Yönetim bizi mağdur etmedi biz de sadece sahaya çıkıp elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık. Sonunda da bu başarı geldi" ifadelerini kullandı.

"Hedefim önce Milli Takım, sonra Avrupa Ligi"

Giresunspor'daki ve futbol kariyerindeki hedeflerini de anlatan genç oyuncu Sergen Piçinciol, "Bilindiği gibi 3. Ligden üst liglere oyuncu transferi pek mümkün değildir. Ancak bana bir şans doğdu diyebiliriz. 3. Ligde mücadele eden Nazilli Belediyespor'da geçen sezon oynarken, menajerler aracılığıyla Giresunspor'a tavsiye edildim. Hakkımda iyi referansalar da alınınca Giresunspor'a transfer oldum. Bana Giresunspor'da bir fırsat verildi. Ben de bu fırsatı en iyi şekilde değerlendirmek istedim. Hocalarımın güvenini sahaya çıktığımda sarsmamak adına elimden geleni yaptım. Bana güvenen hocalarıma ve yönetime çok teşekkür ediyorum. Bundan sonra ise Giresunspor ile Süper Lig'de çok iyi bir sezon geçirmektir. Bunun yanı sıra her futbolcunun olduğu gibi Milli Takım'da forma giymeyi çok istiyorum. Bunların dışında gelecek hedefim ise olmaz diye bir şey yoktur ama Avrupa Liginde oynamaktır" diye konuştu. - GİRESUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Sergen Piçinciol: "Hedef küme düşmemekti ama Süper Lig'e yükseldik" - Haberler Spor
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