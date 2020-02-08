Sergen'li Beşiktaş yine kazandı

08.02.2020 19:15 | Son Güncelleme: 08.02.2020 19:15

Süper Lig'in 21. haftasında Beşiktaş, taraftarı önünde Gaziantep FK'yı konuk etti. Siyah-beyazlılar ikinci yarıda bulduğu gollerle karşılaşmadan 3-0'lık galibiyetle ayrılmayı başardı.

Maçtan dakikalar

11. dakikada sağ kanatta topla buluşan Maxim, ceza sahası dışından şutunu denedi ancak yerden gönderdiği top yandan auta çıktı.

27. dakikada sağ kanatta topla buluşan Maxim, ters kanatta müsait pozisyondaki Güray sert vurdu ancak top direğin yanından dışarı gitti.

28. dakikada savunmadan seken topu Atiba, Ljajic'e yolladı. Bu futbolcunun pasında ceza sahasına giren Burak Yılmaz'ın şutunda top yandan auta çıktı.

38. dakikada sağ kanattan ceza sahası içine giren Diaby'nin ortasında Burak Yılmaz göğsüyle düzeltip kafa vuruşunu yaptı ancak kaleci Günay topu kornere gönderdi.

42. dakikada Gökhan Gönül sağ kanattan getirdiği topu Diaby'ye aktardı. Bu futbolcunun ceza sahası dışından çektiği sert şutta kaleci Günay gole izin vermedi.

48. dakikada Burak Yılmaz'ın kullandığı serbest vuruşta barajdan seken top yine Burak'ta kaldı. Bu futbolcunun pasında topla buluşan Elneny'nin ortasında meşin yuvarlak Güray'ın koluna çarptı. VAR'a danışan Alper Ulusoy penaltıyı verdi.

52. dakikada kazanılan penaltı atışında topun başına geçen Burak Yılmaz, topu ve Günay'ı ayrı köşelere göndererek takımını öne geçirdi. 1-0

61. dakikada kazanılan serbest vuruşta topu alan Güray Vural uzaktan çok sert vurdu, kaleci Karius 2 hamlede topu kontrol etti.

69. dakikada Beşiktaş'ın hızlı gelişen atağında Diaby pasını Gökhan Gönül'e verdi. Bu futbolcunun pasında Boateng topukla düzgün bir vuruş yaparak siyah-beyazlı formayla ilk golünü attı. 2-0

77. dakikada Caner'in sağdan kullandığı korner atışında savunmadan seken top Ruiz'in önünde kaldı. Bu futbolcunun düzeltip yaptığı vuruşta defans çizgiden çıkardı. Dönen topu Atiba tamamladı ancak savunma bu kez kornere gönderdi.

90. dakikada Caner Erkin'in uzun pasında savunmanın arkasına sarkan Lens kaleciyle karşı karşıya kaldı. Hollandalı futbolcunun şutunda Günay gole izin vermedi.

90+5. dakikada Caner Erkin'in soldan ceza sahası içine yolladığı ortada iyi yükselen Jeremain Lens kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi ve maçın skorunu tayin etti. 3-0

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Alper Ulusoy xx, Ali Saygın Ögel xx, Mehmet Cem Hanoğlu xx

Beşiktaş: Karius xxx, Gökhan Gönül xxx, Ruiz xxx, Vida xxx, Caner xxx, Elneny xxx, Diaby xxx (Lens dk. 74 xxx), Atiba xxx, Ljajic x (Boateng dk. 46 xxx), N'Koudou xxx, Burak Yılmaz xxx (Umut Nayir dk. 82 xx)

Yedekler: Utku, Roco, Güven, Boyd, Necip, Rıdvan, Kartal

Teknik Direktör: Sergen Yalçın

Gaziantep FK: Günay xx, Olkowski x, Oğuz x, Kana-Biyik x, Alin Tosca x, Morais x, Sousa x, Maxim x, Güray xx (Diarra dk. 67 x), Kayode x (Kenan dk. 79 xx), Muhammet x (Twumasi dk. 67 x)

Yedekler: Haydar, Ulaş, Kubilay, Pawlowski, Chibsah, Furkan, Mehmet Erdem

Teknik Direktör: Marius Sumudica

Goller: Burak Yılmaz (dk. 52 pen.), Boateng (dk. 69), Lens (dk. 90+5) (Beşiktaş)

Sarı kartlar: N'Koudou, Gökhan Gönül, Caner Erkin (Beşiktaş), Kana-Biyik, Kenan (Gaziantep FK)

(Bozhan Memiş - Güven Mert Ercan - Uygar Aydın/İHA)

Kaynak: İHA