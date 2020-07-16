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Sergen'in Ruiz tepkisi: "Kalan sağlar bizimdir"

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, dün sözleşmesini tek taraflı feshederek takımdan ayrılan Victor Ruiz'in gidişini problem etmiyor.

Sergen'in Ruiz tepkisi:
16.07.2020 09:07 | Son Güncelleme: 16.07.2020 09:10

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, dün sözleşmesini tek taraflı feshederek takımdan ayrılan Victor Ruiz'in gidişini problem etmiyor. Fenerbahçe derbisine eldeki en iyi kadroyla çıkmak için hazırlıklarını sürdüren Yalçın, Ruiz'in girişi sonrasında "Giden gider, kalan sağlar bizimdir" yorumunu yaptı.

Beşiktaş'ta İspanyol stoper Victor Ruiz'in mart, nisan, mayıs aylarındaki ödemelerini almadığı gerekçesiyle kulübe ihtar çekip ardından sözleşmesini feshetmesi sonrası siyah-beyazlı kulüp hukuki yollara başvurulacağını açıklamıştı. Loris Karius'un ardından Victor Ruiz'in takımdan ayrılmasıyla birlikte gözler Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'a çevrildi. Hafta sonunda Fenerbahçe'yle kritik bir derbiye çıkacak olan siyah-beyazlılarda genç teknik adam, Ruiz'in gidişini çok fazla problem etmedi. Bu bölgede elinde Vida, Roco ve Erdoğan bulunan Yalçın, gerekli gördüğü durumda Necip'i de stoperde oynatabilir. Ligin bitimine hafta kala takımdan ayrılan Ruiz'in yokluğunu "Giden gider, kalan sağlar bizimdir" şeklinde yorumlayan Yalçın, kadrodaki isimlerin de Ruiz'in gidişine odaklanmamasını ve derbiyi düşünmesini istiyor.

Yalçın'ın gözü Burak'ta

Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarına başlayan ve günde tek antrenman yapan Beşiktaş'ta Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın gözü Burak Yılmaz'da. Dün yapılan antrenmanda bireysel çalışan ve ardından düz koşu yapan Burak Yılmaz'la ilgili olarak sağlık ekibiyle görüşen Sergen Yalçın, golcü futbolcunun durumuyla ilgili bilgi aldı. Tedavisi hızlandırılmış şekilde ilerleyen Burak Yılmaz'ın derbide takımı yalnız bırakmak istemediği ve forma giymek için tüm şartları zorlamak istediği öğrenildi. Bu oyuncunun dışında ağrıları azalan ve dün takımla birlikte çalışan Boateng'in de Fenerbahçe karşısında forma giyebilecek olması, yüzleri güldürdü. Bugün yapılacak olan antrenmanla birlikte hazırlıklarını sürdürecek olan Beşiktaş'ta Teknik Direktör Sergen Yalçın, tüm takımı derbiye motive etmek için çalışıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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