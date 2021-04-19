Sergen Çelik (Broken Blade) kimdir? Dünyaca ünlü Türk LoL oyuncusu Broken Blade Twitch, YouTube kanalı!

Türkiye'nin en çok tanınan LoL oyuncularından biri olan Broken Blade, global çapta başarılarıyla adından söz ettiriyor. Twitch yayınlarıyla da son dönemde büyük kitlelere ulaşmayı başaran Sergen "Broken Blade" Çelik kimdir, kaç yaşında?

Dünyaca ünlü S04 takımında aktif olarak profesyonel oyunculuk hayatına devam eden Broken Blade, açtığı Twitch yayınlarıyla oyun oynayarak keyifli sohbetler gerçekleştiriyor. Sergen Çelik (Broken Blade) kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, oyuncunun sosyal medya hesaplar ve takipçi sayıları nelerdir? Detaylar haberimizde!

SERGEN ÇELİK (BROKEN BLADE) KİMDİR?

Profesyonel League of Legends oyuncusu Sergen Çelik, Broken Blade kullanıcı adı ile tanınmaktadır. Broken Blade, 19 Ocak 2000 tarihinde doğmuştur. Hem Türk hem de Alman olmak üzere çift vatandaşlığa sahip oyuncu, genç yaşına rağmen çok başarılı bir kariyere sahiptir. 16 yaşındayken profesyonel oyunculuk kariyerine Mysterious Monkeys takımında başlamıştır ve burada 7 aylık bir süre geçirmiştir. Aynı süre içinde Victorious Ace kadrosunda da boy gösteren oyuncu Aralık 2016 tarihinde iki takımla da ilişkisini sonlandırmıştır. Oyundaki yetenekleri sayesinde başarılı bir kariyerer sahip olacağının sinyallerini veren Broken Blade, şu anki başarılı kariyerinin temellerini o zamanlarda atmıştır.

İki takımla da yollarını ayırdıktan sonra ekipsiz kalan profesyonel oyuncu, Türkiye'ye dönerek Galatasaray Esports bünyesine dahil olmuştur. Kariyerindeki ilk Türk takımı deneyimini burada yaşamış ve büyük fan kitlesine sahip olmayı başarmıştır. Galatasaray Esports üst korido olarak Türkiye'de herkes tarafından sevilen oyuncu, 5 aylık bir sürecin ardından rotasını değiştirerek Dark Passage'a transfer olmuştur. Ancak sürekli yeni deneyimlerin peşinden koşan Broken Blade, sadece 2 ay takımın üst koridor rolünü üstlenmiştir. Kısa bir süre sonra Galakticos kadrosunda izlediğimiz oyuncu hem yetenekleri hem de transfer haberleriyle espor gündeminin önemli isimlerinden biri haline geldi. Yer aldığı takımların istediği performansları sergileyememesi sebebiyle daha iyiyi hedefleyen Broken Blade, kariyerinin en uzun sürecinin yaşanacağı Royal Youth'a transfer oldu. Eylül 2017'de dahil olduğu kadrodan Kasım 2018'de ayrılan Broken Blade, bu 1 senelik süreçte kariyerinin ilk büyük şampiyonluğu yaşadı.

Bu başarıların ardından dünya çapındaki önemli espor organizasyonlarından Team SoloMid'in üst koridor rolünde yer alan Broken Blade, ülkemizi burada en iyi şekilde temsil etmiş ve LCS Spring'in ikinci olan TSM'e oldukça büyük bir katkı sağlamıştır. TSM'de geçirdiği başarılı dönemden sonra takımdan ayrılan Broken Blade şu an aktif olarak profesyonel oyunculuk kariyerine Schalke 04 takımı ile devam ediyor.

BROKEN BLADE TWITCH, YOUTUBE VE SOSYAL MEDYA HESAPLARI

Twitch'de 236 bin'den fazla takipçisi olan Broken Blade, platformda yayın açtığında yüksek izlenme sayılarına ulaşabiliyor. Twitch'deki kullanıcı adı brokenblade'dir.Ek olarak YouTube'da 84 bin'den, Instagram'da 40 bin'den, Twitter'da ise 83 bin'den fazla takipçisi vardır.