Sergej Milinkovic-Savic kimdir, kaç yaşında? Sergej Milinkovic-Savic hangi takımda oynuyor?

Dün akşam UEFA Uluslar Ligi'nde A Milli Futbol Takımı'mız ile karşılaşan Sırbistan maçında önemli anlar ve bazı isimler öne çıktı. Peki, Sergej Milinkovic-Savic kimdir, kaç yaşında? Sergej Milinkovic-Savic hangi takımda oynuyor?

UEFA Uluslar Ligi devam ederken, dün akşam Türkiye - Sırbistan maçı oynandı. Maçtan özet görüntüler ve öne çıkan isimler oldu. Sergej Milinkovic-Savic gol atan isimlerden biri olmasından sonra gündeme geldi. Sergej Milinkovic-Savic kimdir, kaç yaşında? Sergej Milinkovic-Savic hangi takımda oynuyor?

SERGEJ MILINKOVIC SAVIC KİMDİR?

UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'ta A Milli Futbol Takımı'mız ile karşı karşıya gelen Sırbistan Türk Telekom Stadı'nda konuk edildi.

27 Şubat 1995 tarihinde İspanya'nın Lleida kentinde dünyaya gelen Sergej Milinkovic-Savic, futbola Avusturya'nın Grazer takımının altyapısında başladı. Sırbistan'da Vojvodina takımının altyapısında da forma giyen yıldız futbolcu, 2013 yılında aynı takımla profesyonel sözleşme imzaladı.

2014 yılında 1 milyon Euro karşılığında KRC Genk'e transfer olan Sergej Milinkovic-Savic, Belçika'da gösterdiği etkili performansla Avrupa kulüplerinin ilgisini çekti ve 2015 yılında 18 milyon Euro karşılığında Lazio'nun yolunu tuttu.

Başarılı performansını Serie A'da da sürdüren Sırp yıldız, bu sezon çıktığı 3 maçta 1 gol ve 1 asist kaydetti. Kulübüyle olan sözleşmesi 2024 yılına kadar devam eden 25 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri ise 65 milyon Euro.

TÜRKİYE - SIRBİSTAN MAÇ SONUCU

Mücadele 2-2 beraberlikle sonuçlandı. Grupta henüz galibiyeti bulunmayan Türkiye ve Sırbistan puanları paylaştı. Sırbistan adına maçın öne çıkan isimlerinden biri de Sergej Milinkovic-Savic oldu. Yıldız futbolcu, mücadelenin 21. dakikasında attığı golle takımını 1-0 öne geçirmişti. Futbolseverler de Türkiye - Sırbistan maçının ardından Sergej Milinkovic-Savic ile ilgili bilgileri aratmaya başladı.